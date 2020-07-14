Selamlar, ortodontik tedavi esnasında, özellikle de sabit tedavilerde ağız içinde çok çeşitli yardımcı aparatlar kullanılmaktadır. Bu hafta bu aparatlardan ortodontik mini vidalar üzerinde duracağız.

Öncelikle, bu aparatlar, eksik dişlerin tedavisinde uygulanan ve kemiğe yapışma (osseoentegre olma) özelliği olan halk arasında bilinen implantlardan tamamen farklıdırlar.

Her ne kadar bu vidalar da kemik içine uygulansalar da, kemiğe yapışma özellikleri yoktur. Kullanımları için beklemeye gerek yoktur, uygulandıkları anda kuvvet uygulanabilmektedir.

Evet, bu aparatların kullanılma amacı, dişler dışında destek (ankraj) alınabilecek kuvvet dayanakları oluşturmaktır.

Fiziğin en temel yasalarından biri olan etki tepki kuralı, ortodontik tedavilerdeki mekanikleri kurarken mutlaka göz önünde bulundurulur. Ve bazı durumlarda yeterli düzeyde destek alınacak diş mevcut değilse veya destek dişlerin hareketi istenmiyorsa; ihtiyaç durumuna göre dişlerin arasına veya damak bölgesine bahsettiğimiz mini vidalar uygulanır.

Çeşitli çaplarda ve kalınlıklarda olan bu vidaların uygulanışı basit bir lokal anestezi yardımıyla yapılabilmektedir. Çıkartılma işlemi ise anesteziye bile gerek duyulmadan çok basit şekilde yapılabilmektedir.

Uygulandıktan sonra hastalar aparatlara çok kısa bir sürede alışılır ve herhangi bir rahatsızlık hissetmezler.

İlk duyulduğunda hastalarımıza bazen rahatsız edici gelebilmekte ve endişe uyandırabilmektedir fakat ehil bir ortodonti uzmanı tarafından uygulandığı sürece hiç endişe edilmemeli ve hekime güvenilmelidir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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