Eskiden beri uygulanagelen sabit ortodontik tedavi esnasında bazı kurallar geçerlidir. Ortodontist tarafından ağız içine uygulanan aparatlar (braketler, bantlar ve teller gibi), bazı yiyeceklerin tüketilmesi durumunda zarar görüp kırılabilmektedir.

Bu yiyecekler genellikle sert olan veya içinde sert çekirdeği bulunan yiyeceklerdir. Örneğin zeytin, erik gibi gıdalar tüketilecekse mutlaka çekirdekleri çıkartılarak yenmelidir. Bunun gibi fındık, fıstık veya badem gibi çerezler yenileceği zaman da biraz ezilerek daha yumuşak hale getirilmesi gerekmektedir.

Meyvelere gelince elma, armut gibi meyvelerin bıçakla kesilerek yenmesi gerekir. Elimize alıp ısırarak yediğimiz bu tip meyveler de tellerin kırılmasına sebep olabilmektedir.

Simit veya sert kabuklu bir ekmeği ısırmaya çalışmak da aynı sonucu verir, o yüzden bu tip gıdaları da keserek veya kopararak, küçük parçalar halinde tüketmek doğru olacaktır.

İçecekler konusunda da, asitli olan her türlü içeceğin özellikle gazoz tarzı içeceklerin ortodontik tedavi boyunca kullanılmaması gerekmektedir. Meyve suları, ayran veya sıcak içeceklerin tüketilmesinde bir problem yoktur.

Ayrıca sakız çiğnemek de tel tedavisi boyunca maalesef yasaklar listesindedir.

Sinema keyfi esnasında çokça sevilen patlamış mısırın içindeki sert taneler tellerin kopmasına sebep olabilmektedir ve bu sebeple tedavi esnasında çok dikkatle tüketilmelidir.

Günlük yiyeceklerde örneğin et yemeklerinde herhangi bir problem yokken, kemikli etlerin dikkatsiz bir şekilde ısırılması tellerde kırılmalara sebep olabilmektedir.

Sert şekerlemeler yanlışlıkla ısırıldığında yine tellerin zarar görmesine sebep olabilir.

Bu kadar çok şeyden bahsettikten sonra hastalarda oluşan genel kanı tellerin fırçalama esnasında da kopabileceği yönündedir. Fakat bu bilgi doğru olmayıp fırçalama esnasında teller hiçbir zarar görmemektedir. Hatta sabit ortodontik tedavi gören bir hastanın teli olmayan bir kişiye göre iki üç kat daha iyi, yani daha uzun süreli ve detaylı diş fırçalaması gerekmektedir.

Yiyecek artıkları özellikle de yapışkan yiyecekler tellerin arasında kalıp mutlaka temizlenmesi gereken bir tabaka oluştururlar. Fırçalama bu şekilde iyi yapılmazsa, bu durum hem tedavinin başarısını düşürür hem de tedavi sonunda istenmeyen çürüklere sebep olabilir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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