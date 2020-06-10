Ortodontik tedavi hızlandırılabilir mi?

Ortodontik tedavinin ve ortodontistlerin en büyük problemlerinden biri tedavi süreleridir denebilir. Özellikle sabit tel tedavileri adını verdiğimiz, metal veya estetik malzemelerle yürütülen ve hastanın takıp çıkartamadığı tedavi yöntemlerinde tedavilerin bir an önce bitmesi hastaların en büyük isteğidir.

Hekimler de tedavileri en kısa sürede sonlandırmak isteseler de fizyolojik olarak bünyenin müsaade ettiği diş veya çene hareketleri belli zamanlar almaktadır. Yıllardır araştırılan bu konuda da son dönemde bazı gelişmeler kaydedilmiştir.

Öncelikle eskiden beri uygulanan yöntemler, dişleri birbirine bağlayan lif adı verilen bağ dokularının çekme kuvvetlerini azaltmaya yönelik cerrahi müdahalelerdir. Bu tip cerrahilerden bahsedilince, problemli büyük operasyonlar düşünülmemelidir. Bu uygulamalar dişlere bir zarar verilmeden genelde diş eti dokularında yapılan küçük çaplı kesileri içermektedir.

Bunlara ilaveten dişler arası kemik dokularını zayıflatma amacıyla, kemik dokusu üzerine yapılan müdahaleler de söz konusudur. Kortikotomi adı verilen bu uygulamalar, kemik yüzeyinde küçük çizikler oluşturarak dişin harekete direncini azaltmayı amaçlar. Günümüzde piezo cerrahi cihazları sayesinde bu işlemler çok kolay şekilde uygulanabilmektedir.

Peki cerrahi bir işlem yapmadan diş hareketlerini hızlandırmanın bir yolu yok mudur? Son dönemlerde dünya çapında hızla yaygınlaşan, akseleratör adı verilen cihazlarla bu hızlandırma işlemi mümkün olabilmektedir. Hastanın kendisi tarafından dişlere uygulanan bu cihazlar yardımıyla, diş hareketlerinde ciddi hızlanmalar yani ortodontik tedavi sürelerinde belirgin kısalmalar görülmektedir.

Cihazların denenip yaygınlaşması ve ulaşılabilirliği arttıkça, ilerleyen zamanlarda ortodontik tedavilerde çok önemli rol oynayacakları düşünülebilir.

Tedavi gören herkese en hızlı ve en iyi şekilde bitirilmiş tedaviler ve sağlıklı günler dilerim.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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