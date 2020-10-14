Ortodontik tedavilerde ağız hijyeni

Ortodontik tedaviler günümüzde çeşitli yöntemlerle yapılabilmektedir.

Genel olarak, sabit ortodontik tedaviler yani, tedavide uygulanan aparatların hasta tarafından takılıp çıkartılamadığı tedaviler ve hareketli ortodontik tedaviler, yani şeffaf plak veya diğer ortodontik aparatlarla yapılan ve hastaların yemek esnasında takıp çıkartabildikleri sistemler olarak sınıflandırılabilir.

Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın, ortodontik tedaviler esnasında ağız içine farklı türlerde yabancı cisimler girmektedir. Ve bu durum, normal şartlarda da çok iyi devam ettirilmesi gereken ağız hijyenini koruma açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Ağız içerisindeki sabit restorasyonlar gibi (kron köprü kaplamalar veya implantlar) ortodontik apareylerin de sürekli ve çok iyi bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir.

Ağız içerisinde her türlü girinti çıkıntılı alan yani retansiyon alanı, bakteriler ve mikroorganizmalar için tutunulacak bir yüzey oluşturmakta ve bu tip yapıların miktarının artmasına yol açmaktadır.

Çok iyi temizlenen yüzeylerde bu mikroorganizmalar çoğalıp yaşayamaz ve bunlardan kaynaklı problemlerin önüne geçilmiş olur.

Ortodontik tedaviler esnasında kullanılmak üzere birçok firma tarafından ortodontik diş fırçaları geliştirilmiştir. Bunların özelliği orta kısımlarının biraz çukur olması ve uygulanan tellerin (braket) kenarlarına daha iyi girebilmesini sağlamaktır.

Ayrıca sertlikleri bu tedavilere ve aparatlara en uygun olacak şekilde ayarlanmaktadır.

Bunlara ilaveten, ara yüz fırçaları da kullanılmalı ve tellerin alt kısımları ve iki diş arasındaki bölge de çok iyi temizlenmelidir. Orta boylarda ara yüz fırçalarının kullanımı uygun olacaktır.

Son olarak süperfloss adı verilen özel diş ipleri de kullanılmalıdır. Bir uçları misina şeklinde sert yapıda olan bu diş ipleri tellerin altından geçebilmekte ve diş eti aralarının temizlenmesini sağlamaktadır.

Bütün bu hijyen kurallarına uymak, ortodontik tedaviler esnasında oluşabilecek çürük ve diş eti problemleri riskini ortadan kaldıracaktır.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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