Ortodontik tedavim bitti, peki sonrası...

Selamlar bu hafta da, ortodontik tedavilerin bitiminden sonra yapılması gerekenlere değinmeye çalışacağız.

Bilindiği gibi ortodontik tedavi hem hasta hem de hekim için, uzun ve emek isteyen bir tedavidir. Dişlerde ve çenedeki düzelmeler sabırla ve titizlikle elde edilirken bazı durumlarda ihmal veya dikkatsizlikle bir miktar kaybedilebilmektedir.

Öncelikle her ortodontik tedaviden sonra, pekiştirme tedavisi adı verilen bir sürece geçilmektedir. Bu süreç adından da anlaşılacağı gibi, elde edilen son durumun korunmasına yönelik olarak yürütülür. Dişleri ve çeneleri düzeltmeye değil mevcut pozisyonda korumaya çalışılan bir süreçtir.

Tedavinin gereklerine göre sabit veya hareketli apareyler kullanılarak uygulanabilir. Özellikle hareketli apareylerde, yapılan tedavinin etkisi hastanın kullanımına doğrudan bağlı olduğu için, hasta kooperasyonu son derece önemlidir. Hastaların verilen apareyleri, gerektiği gibi kullanmamaları veya randevularına düzenli şekilde gelmemeleri, problemlerle karşılaşma riskini arttıracaktır.

Bunlardan farklı olarak ortodontik tedaviler sonrası için değinmek istediğim bir diğer konu da, tedavilerin bitiminden sonra yapılması gereken yardımcı tedavilerle alakalı. Özellikle yetişkin hasta grubunda, çapraşıklığı veya kapanış bozuklukları olan kişilerde, uzun yıllar içinde dişlerde hatalı temaslara bağlı aşınmalar veya kırılmalar gibi şekil bozukluklarıyla karşılaşılmaktadır. Bu durumlar dişler üst üsteyken fark edilmemekte ve rahatsızlık oluşturmamaktadır. Fakat ortodontik tedavi sürecinden sonra bütün dişler olması gereken doğru konumlara geldiğinde, dişlerdeki bütün bu şekil bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle hastaların bu tip durumlarda, ortodontik tedavi bitiminde yapılması gereken destek estetik tedavilere hazır olmaları gerekmektedir. Bu durumlarda yapılabilecek tedaviler, küçük dolgulardan lamine porselen restorasyonlara ya da sadece beyazlatma işlemini içerebilen geniş bir skaladır. Estetik diş hekimliği uygulamaları kapsamında bazen diş etlerinin düzenlenmesi (gingivektomi) veya ilave tedavileri içerebilmektedir.

Özet olarak ortodontik tedavilerde, diş hekimliğinin bir branşı olarak geniş çaplı uygulamalar yapılsa da tamamlayıcı tedaviler için diğer diş hekimliği branşları da çok büyük önem taşımaktadır.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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