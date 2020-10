Herkese iyi haftalar dilerim, bu hafta da ortodontik tedavinin hangi yaşlarda ve ne şekilde uygulanabileceğinden bahsedeceğiz.

Öncelikle, ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Ağız içerisinde dişler bulunduğu sürece ortodontik tedavi uygulanabilmektedir. Peki, yaş faktörünün bu tedaviler üzerinde hiç mi etkisi yok diye merak edenler varsa bu konu üstünde durmaya çalışalım.

Ortodontik tedaviler dişlerle beraber tüm çene iskelet sistemi üzerinde etkileri olan geniş çaplı tedavilerdir. Sadece dişlerin hareketleri planlanan, yani iskeletsel bir değişiklik öngörülmeyen tedavilerde yetişkinler ve çocuklar arasında büyük bir fark yoktur.

Çocuk ve yetişkin hastalarda, uygulanan tedavi mekanikleri aynı şekilde olmakla beraber, yetişkin bireylerde yaşın ilerlemesine bağlı olarak, kemikler daha sert bir yapıda olduğu için kuvvet miktarları bir miktar düşürülmektedir. Hem kemik yapısındaki sertlik hem de düşük kuvvetlerden dolayı yetişkin tedavi süreleri bir miktar daha uzamaktadır.

Çocuklarda ise kemikler oldukça yumuşak ve dişler yeni çıkmaya başladığı için diş hareketleri oldukça kolay şekilde sağlanabilmektedir.

Tedavi edilecek kişide, iskeletsel bir değişiklik gerekli ise, yan, örneğin alt çene çok geride veya çok önde konumlanmış ve tedavi esnasında çene pozisyonuyla ilgili bir değişiklik isteniyorsa buradaki tedavi, protokolleri oldukça değişiklik göstermektedir.

Çocuklarda ergenlik çağı döneminde çenelerdeki iskeletsel değişiklikler, farklı aparatlar kullanılarak elde edilebilmektedir.

Yetişkin bireylerde ise bu iskeletsel değişiklikler, çene büyümesi tamamen bittiği için ancak ameliyatlar ile elde edilebilmektedir. Alt ve üst çenede ortodontik tedavi ve ameliyat ile büyük oranda değişikliler sağlanabilmektedir.

Özetle her tip iskeletsel ve dişsel ortodontik bozukluk için her yaşta uygulanabilecek tedaviler mevcuttur. Ortodonti uzmanı ve hastanın muayene süreci sonunda karar verip uygulayacağı tedavilerle her yaştan bireye ideal tedavi seçenekleri sunulabilmektedir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

