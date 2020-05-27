Merhabalar, bu haftaki konumuz ortodontik tedavinin uygulanacağı yaş ile ilgili.

Son zamanlarda artık değişmeye başlasa da ülkemizde uzun süredir yerleşmiş yanlış bir bilgi olarak ortodontik tedavilerin yalnızca çocuklara uygulanabileceği algısı vardır.

Medyada bilgilendirmeler ve ortodontik tedavi gören kişi sayısının artmasıyla toplumdaki bu yanlış bilgi değişmeye başlasa da burada da bir kez daha değinmekte fayda olacağını düşünüyorum.

Evet, öncelikle ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Tedavi protokolleri değişebilmekle beraber her bireye ortodontik tedavi uygulanabilir.

Çok istisnai olarak ileri derecede diş eti problemi olan kişilerde bazen ortodontik tedaviden kaçınılsa da uygun yöntemler ve teknikler kullanılarak bu kişilerde de yapılabilmektedir.

Ortodontik muayene için en erken ve ideal yaş, süt dişlerinin düşmeye başlayıp daimi dişlerin sürmeye başladığı 6-7 yaş dönemidir. Bu dönemlerde her zaman tedaviye başlamak gerekmez. Bazı nadir durumlarda bu yaşlarda, hareketli apareylerle (takılıp çıkartılabilen damaklıklarla) veya kısmi sabit tel uygulamalarıyla tedavileri uygulanabilmektedir.

Genel uygulama ise ergenlik dönemi öncesi, 11-12 yaş döneminde ortodontik tedavilere başlamaktır. Büyüme atağı döneminde daimi dişlerin tamamı çıkıp süt dişleri düşmektedir. Daimi dişlerin tamamının düzeltilebilmesi için, bütün dişlerin sürmüş olması gerekmektedir.

Bu dönemden hemen önce ise alt ve üst çenelerin hızlı bir büyüme süreci dönemine girilmektedir. Boy uzamasını da takip eden bu süreç, çene uyumsuzlukları görülen vakalara uygulanacak tedavilerde son derece önemlidir. Kız ve erkek çocuklarda bu dönemin görüldüğü yaş değişkenlik göstermektedir, klinik muayene ve röntgen analiziyle doğru dönem tespit edilebilmektedir.

Bu yaşlarda uygulanan tedaviler kişilere ömür boyu doğru ve sağlıklı bir çene ve diş ilişkisi kazandıracağı için sonraki dönemlerde oluşabilecek problemlerin de önüne geçilmiş olunacaktır.

Peki, bu erken yaşlarda tedavi görememiş kişilerde ne yapmak gerekir? Her bireyde kendine has olmak üzere yetişkin hastalara da ortodontik tedaviler uygulanabilmektedir. Bahsettiğimiz ileri düzeyde çene problemleri görülen yetişkinlerde, ortognatik cerrahi ameliyatlar yardımıyla çeneler ideal pozisyonlarına getirilebilmektedir.

Çene problemi görülmeyen yani sadece dişleri arasında uyumsuzluk olan kişilerde ise sabit tel tedavileri veya şeffaf plak tedavileri ile ortodontik tedaviler uygulanmakta ve gayet başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Özetle, günümüzde gelişmiş teknoloji ve tedavi yöntemleri sayesinde her yaşta çok başarılı ortodontik tedaviler uygulamak mümkündür. Tek yapılması gereken bir ortodonti uzmanına muayene olup konuyla ilgili detaylı bilgi almaktır. Hepinize sevgiler ve sağlıklı gülümsemeler dilerim.

Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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