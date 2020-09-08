Ortodontik tedaviye hazırlık

Selamlar, bu haftaki konumuz, ortodontik tedaviye başlamayı düşünenlerin neler yapması gerektiği ile ilgili olacak.

Bilindiği gibi ortodontik tedavi bütün dişler ve her iki çene üzerinde, yani bütün çiğneme sistemi üzerinde büyük değişikliklerin yapıldığı geniş çaplı bir diş hekimliği dalıdır. Hastanın ihtiyacına göre yapılacak müdahaleler, çok çeşitlilik içermektedir.

Ortodontik tedaviye başlayacak kişilerin, öncelikle tüm dişlerindeki çürüklerin tedavi edilmesi ve eğer varsa diş taşlarının temizlenip, diş etlerinin de sağlıklı bir hale getirilmesi gerekmektedir. Çünkü ortodontik tedaviler uzun süreler almakta ve etkin temizliğin, ağıza sabit aparatlar uygulanmadan önce yapılması gerekmektedir. Özellikle sabit aparatlar uygulandıktan sonra dolgu ve temizlik işlemleri istenilen şekilde yapılamayabilmektedir. Ayrıca dişler üzerine yapıştırılacak aparatların sağlık bir şekilde uygulanabilmesi için diş yüzeylerinin tamamen temizlenmiş olması gerekmektedir.

Şeffaf plak tedavisi görecek kişilerde de, başlangıçta alınacak ölçülerden önce dişlerin son halini alması için bu tip hazırlık tedavilerinin yapılması önemlidir. Çünkü plakların üretilmesinden sonra diş üzerinde yapılacak değişiklikler, plakların dişlere olan hassas uyumunu bozacaktır.

Yirmi yaş dişleri de ortodontik tedavilerde önem verilen konulardan birisidir. Bazı durumlarda tedaviden önce alınmaları planlanabilirken bazen de tedavi sonunda değerlendirilir veya uzun vadeli takip edilebilirler. Bu dişler takip edilmediğinde bazen maalesef çok iyi bitirilmiş ortodontik tedavilerde bile bir miktar bozulmalara neden olabilmektedirler.

Bunların dışında, şiddetli çene eklemi sıkıntısı yaşayan kişilerde, ortodontik tedavi öncesinde eklemle ilgili tedaviler bazı durumlarda öne alınabilmektedir. Akut eklem şikayetleri giderildikten sonra dişlerle ilgili düzeltmelere geçilebilir.

Özetle ortodontik tedavilere başlamadan önce ağızdaki bütün işlemler bitirilip dişler sağlığına kavuşturulmalı ardından ortodontik tedavi sürecine geçilmelidir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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