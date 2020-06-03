Bu hafta da ortodontinin en temel konularından birisi olan ortognatik cerrahi tedavilerinden bahsedeceğiz.

Daha önce de bahsettiğim gibi ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Yani her yaştan insana ortodontik tedaviler uygulanabilir. Bu durumda ergenlik dönemindeki tedaviler ile yetişkin insanlarda uygulanan tedaviler tamamen aynı mıdır sorusu akla gelebilir. İskeletsel kaynaklı problemlerde, yani alt ve üst çenenin birbirine göre konumlarında problem görülen durumlarda çeşitli tedaviler uygulanmaktadır. Ergenlik çağını geçmemiş bireylerde, sabit veya hareketli çeşitli apareyler yardımıyla çeneler arası ilişkiler düzeltilebilmektedir. Ergenlik çağı sonrası yani büyümenin bitmesinden sonra ise çenelerin yerlerini, sadece telleri veya apareyleri uygulayarak düzeltmek mümkün olamamaktadır.

Yetişkin bir bireyde çenelerin

pozisyonunda değişiklikler yapabilmek için ortognatik cerrahi adı verilen ameliyatlar uygulanmaktadır.

Bu ameliyatlar ortodontik tedavilerle birlikte planlanan işlemlerdir. Çoğunlukla önce tel tedavisine başlanıp, belli bir süre dişler düzeltildikten sonra ameliyat uygulanır. Ameliyat sonrasında da bir süre daha tel tedavisi devam eder ve istenen sonuç alındıktan sonra tel tedavisi sonlandırılır. Bazı nadir durumlarda da telleri takmadan önce ameliyat yapılır ve sonrasında tel tedavisine başlanır. Yani ameliyat kendi başına bir tedavi olmayıp mutlaka ortodontik tedavi ve ortodontist planlaması eşliğinde devam ettirilen bir uygulamadır.

Ameliyat genel anestezi altında cerrahlar tarafından uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası süreçte iki ile dört hafta iyileşme süreci öngörülmektedir.

Her bireyde bu süreler değişmekle

birlikte, toplam tedavi süreleri de bir buçuk ile iki sene aralığında değişmektedir. Randevular yine aylık periyotlarda devam eder ve uygulamaların standart ortodontik tedavilerden farkı yoktur.

Ameliyat süreci bazen hastalara ürkütücü gelse de, elde edilen sonuçlar düşünüldüğünde, çene ve eklem sistemi açısından çok büyük faydalar elde edilmektedir.

Fonksiyonel faydalarının yanında, estetik ve psikososyal olarak da bu tedavilerin kişilerin yaşamında muazzam faydalar getirdiği kesin bir gerçektir.

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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