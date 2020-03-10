Tellerim çıktıktan sonra dişlerim bozulur mu?

Evet, yine hastalarım tarafından en çok sorulan sorulardan birine daha geldik. Öncelikle hepimizin dişleri hayat boyu hareket etmektedir ve bu durum dişin doğası gereği kaçınılmaz bir durumdur. Diş hareketi, dişe gelen darbeleri karşılayabilmek için oluşmuş bir mekanizmadır. Tıpkı bir amortisör sistemi gibi dişler kemik içinde minimal düzeyde hareket edebilme kabiliyetindedirler. Bu mekanizma dişlere gelen darbeleri karşılamayı sağlar ve yıllar içinde dişlerde aşınma ile kırılmaları önlemiş olur.

Ortodontik hareketler de kısmen bu mekanizmayı kullanarak uygulanmaktadır. Dişlerdeki hareket miktarı arttıkça, dişi tutan lifler eski pozisyonlarına doğru gelmeye çalışırlar. Ortodontik tedavilerin uzun sürme sebeplerinden birisi de bu durumdur.

Tedavi sürecinde dişler düzeltilip olması gereken yerlere getirilip, temas noktaları doğru şekilde düzenlendiğinde ve teller çıkartıldığında, dişlerin eski yerlerine tekrar dönmemeleri için belli bir süre pekiştirme tedavisi denen bir süreç geçirilir.

Pekiştirme tedavisinin süresi ile hangi metot ve apareylerle yapılacağı her vakada değişiklik göstermektedir.

En yaygın kullanılan yöntem, alt ve üst ön dişlerin dile bakan kısımlarına yapıştırılan ince bir tel (lingual retainer) yardımıyla yapılandır. Bu uygulama sabit bir aparey uygulaması olduğundan hastanın takıp çıkartmasını gerektirmez. Belli periyotlarla (genellikle yılda bir kez) hasta kontrol edilir ve apareyin gereken durumlarda tamiri yapılır.

Bunun dışında bir de hasta tarafından takılıp çıkartılabilen apareylerle pekiştirme süreci devam ettirilebilmektedir. Bu süreçte şeffaf plaklar ya da damaklıklar kullanılabilmektedir. Günümüzde şeffaf plaklar hem konforu hem estetiği açısından çokça tercih edilmektedir.

Tarafımca en sık uygulanan metot, hem sabit pekiştiriciler hem de geceleri kullandırmak suretiyle şeffaf plaklar uygulamaktır.

Bir diğer konu da, ortodontik tedavi bitirildikten sonra, ağız içine çıkmaya çalışan ve yer bulamamış yirmi yaş dişleridir. Alt ve üst çenede en arka bölgelerde yer alan bu dişler, çoğunlukla çene arkında düzgün bir şekilde çıkacak yer bulamaz ve önlerindeki dişleri ittirip sıkıştırarak yerleşmeye çalışırlar. Bu durum ortodontik tedaviden sonra sıklıkla bozulmalara sebep olabilmektedir. Hekimin uygun gördüğü durumlarda, ağız içinde düzgün yerleşemeyen bu dişlerin çekilmeleri uygun bir çözüm olacaktır.

Hastanın verilen apareyleri tavsiye edilen şekilde kullanması ve kontrollerine düzenli olarak devam etmesi, tedavilerde bozulmaların ve geri dönmelerin önüne geçmede en önemli etkendir.

Hepinize, kalıcı ve iyi bitirilmiş ortodontik tedaviler dilerim, sevgiler…

Ortodonti uzmanı diş hekimi Eşref Kerem Atamözlü

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