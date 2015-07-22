ÖSYM, LYS yerleştirme sonuçlarını açıklandı - Tıkla LYS 2015 sonuçlarını sorgula

Üniversitelere yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.

LYS YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 15 Mart 2015'de yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 13-14-20-21 Haziran 2015 tarihlerinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2015-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI 3-7 AĞUSTOS'TA

2015-ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Ağustos 2015'de ilgili üniversiteler tarafından yapılacak. Adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Devlet üniversitelerinde isteyen öğrenciler için elektronik kayıtlar, 28 Temmuz-5 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak.



ELEKTRONİK KAYIT İMKANI

Devlet yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkanı sunacak. Elektronik kayıt, öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlı olacak. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracak. Elektronik kayıt işlemi, 2015-2016 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacak. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecek.

Yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilecekler.

LYS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI



2015-ÖSYS merkezî yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacaktır. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretime sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar ile 15 Mart 2015 tarihinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve 13-14-20-21 Haziran 2015 tarihlerinde yapılan Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) sonuçlarına göre, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2015-ÖSYS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını yukarıda belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıtlar 3 Ağustos'ta başlıyor

2015-ÖSYS merkezî yerleştirme sonuçları ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Ağustos

2015 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Devlet üniversitelerinde isteyen öğrenciler için elektronik kayıtlar,

E-DEVLETTEN KAYIT İMKANI

Devlet yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkanı sunacak. Elektronik kayıt, öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlı olacak. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracak. Elektronik kayıt işlemi, 2015-2016 öğretim dönemi için ÖSYM'den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacak. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecek.

Yerleşen adaylar, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabilecekler.