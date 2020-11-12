Pandemi döneminde dünyada neden zatürre vakaları arttı?

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, "12 Kasım Dünya Zatürre Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, dünyada insanların enfeksiyon nedenli ölümlerde en çok zatürreden yaşamını yitirdiğini, pandemilerde de ölüm nedenlerinin başında zatürreninin geldiğini belirtti.

Zatürre riskinin, çocuklarda ve yaşlılarda olduğu gibi bağışıklığı baskılanmış kişiler, diyabet, kronik akciğer, kronik böbrek, kronik kalp hastalığı olanlarda, sigara içenlerde ve alkol kullananlarda yüksek olduğunu ifade eden Ceyhan, kronik akciğer hastalığı olanlarda da zatürrenin daha sık görüldüğünü vurguladı.

Ceyhan, bunun nedenlerinden birinin, kronik akciğer hastalığı nedeniyle yapısal bozukluklar oluşan akciğere mikrobun daha kolay yerleşmesi olduğunu belirterek, sigara içmenin, aynı zamanda solunum yollarındaki lokal bazı bağışıklık sistemlerinin bozuk olmasının da zatürreye zemin hazırladığını kaydetti.

Bağışıklık sistemi zayıfsa zatürre oluşuyor

Zatürrenin risk gruplarında da, risk olmayan kişilerde de görülebildiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şöyle devam etti:

"Bakteriler genellikle önce boğaza yerleşiyor ve boğazda bir süre bağışıklığın düşmesi için fırsat kolluyor. Virüsler ise boğaza yerleşip beklemiyorlar, onlar bulaştığı sırada bağışıklık sistemi yeteri kadar zayıfsa inip akciğerde zatürre oluşturuyorlar. Ama eğer bağışıklık sistemi iyi çalışıyorsa vücuttan hastalık oluşturamadan atılıyorlar. Zatürrenin en önemli ve sık görülen bakteriyel nedeni olan pnömokok bakterisi yetişkinlerin yüzde 5'inde ama özellikle okul çocuklarının yüzde 10-15 kadarında boğazda bulunuyor. Bu bakteri bazen yıllarca bekliyor, bir fırsatını bulduğunda ve herhangi bir nedenle bir hastalık geçirme, kullanılan ilaç ya da sigara içme gibi faktörlerde, solunum sisteminin bağışıklığı azaldığında direkt akciğere inip orada iltihaplanmayı başlatıyor. İltihaplanma başladıktan sonra ister virüs, ister bakteri olsun vücut bir şekilde bu bakteriyi öldürmek için bağışıklık sistemini devreye sokuyor. Bağışıklık sistemindeki beyaz küreler, birçok antikor, kompleman gibi proteinler bu bakteriyi öldürmek için bir iltihabi reaksiyon oluşturuyorlar."

Pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı çünkü...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kovid-19 virüsünün akciğere kadar inince burada iltihabi reaksiyon oluşturduğunu dile getirerek, "Orada oksijen karbondioksit değişimi yapılamamaya başlıyor. Nefes darlığı gelişiyor ve sonunda hastaların büyük kısmı bir zatürre tablosuyla kaybediliyor. Vakaların çoğunda koronavirüs nedeniyle yapısı bozulmuş akciğere, çok rahatlıkla pnömomok dediğimiz bakteri başta olmak üzere diğer bakteriler yerleşip ayrıca bir bakteriyel pnömoni oluşturuyor, tabloyu ağırlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 geçiren çocuklarda iki kat daha fazla bulunuyor

Bir çalışmaya göre, Kovid geçiren çocuklarda boğazda pnömokok bakterisinin bulunma oranının Kovid geçirmeyenlere göre iki kat daha fazla olduğunu vurgulayan Ceyhan, "Demek ki Kovid aynı zamanda bu pnömokok bakterisinin boğaza yerleşmesini de kolaylaştırıyor. Böyle olunca tabii hastalarda çok yüksek oranda pnömokoka bağlı zatürre de görülüyor. Bu nedenle pandemi döneminde dünyada zatürre vakaları arttı. Bunların bir kısmı virüsün kendine bağlı ama daha da çoğu pnömokok bakterisine bağlıdır" bilgisini verdi.