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05.02.2021 - 12:30 |

Pandemi stresi karneleri nasıl etkiledi?

Koronavirüsün hem okula devamı olumsuz etkilediğini hem de kaygı nedeniyle çocuk ve gençlerde dikkatini bozarak ders başarısının düşmesine neden olduğunu söyleyen Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Çağlar, "Belli süreler evde izole kalmak aslında çocuklar için çok büyük bir stres kaynağı ve olağanüstü bir durumdur. Bu da okul başarısının düşmesine neden oldu" dedi

Pandemi stresi karneleri nasıl etkiledi?
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Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Çağlar, "Koronavirüsün getirdiği stres, çocuklarda ders başarısını olumsuz etkiliyor. Başarısız çocuklar kolaylıkla ilgisiz, isteksiz ve tembel olarak damgalanıyor. Oysa akılda tutulması gereken en önemli şey şudur; bir çocuğun isteksiz, ilgisiz ya da tembel olması bir neden değil sonuçtur. Altta yatan çeşitli biyolojik, ruhsal ya da sosyal sorunlar nedeni ile art arda başarısızlıkla karşılaşan çocuklarda derslere ve ev ödevlerine karşı ilgisizlik ve isteksizlik başlar" diye konuştu.

Kaygı, dikkatsizliğin en büyük nedenlerinden

Günümüzde en büyük stres kaynağı olan koronavirüsün ders başarısında etkisi olduğuna değinen Dr. Çağlar, şöyle devam etti: 

"Bu süreç hem okula devamı etkilemekte hem de kaygı nedeniyle bütün çocuk ve gençlerde dikkati bozarak ders başarısının düşmesine neden olmaktadır. Belli süreler evde izole kalmak aslında çocuklar için çok büyük bir stres kaynağı ve olağanüstü bir durumdur. Uzaktan eğitimde her ne kadar öğrencilerin adapte olabilmeleri konusunda uyarılarda ve önerilerde bulunsak da yüz yüze eğitim kadar öğrenme üzerinde etkili değildir. Çocuğun online olarak dikkatini vermesi daha zordur. Özellikle bazı aileler pandemi döneminde çocuklarının ders çalışmayı tamamen bıraktığını dile getiriyor. Bilinmesi gereken en önemli şey çocuğun öğrenmesinin ve ders başarısının yüz yüze eğitim gibi olmayacağıdır."

Uyku ve beslenmeye dikkat!

Uykunun önemine vurgu yapan Dr. Çağlar, "Yapılan çalışmalara göre öğrenme en etkin olarak uykuda gerçekleşir. Yani gündüz öğrenilen bilgiler beyinde en iyi olarak uyku sırada kayıt edilir ve depolanır. Yetersiz uykuda öğrenilen şeyler çabuk unutulur ve bu da ders başarısızlığına neden olur. 6-13 yaş arasındaki çocuklar için 9-11 saat uyku, 13-18 yaş arasındaki çocuklar için ise 8-10 saat uykunun gerekli olduğu tavsiye ediliyor. Bu uyku miktarı vücudun ve zihnin dinlenmesini sağlar, dikkat ve öğrenme daha iyi olur.

Uyku kadar beslenme de dikkati ve öğrenmeyi çok etkiler. Sabahları iyi bir kahvaltı yapmak, öğlen ders arasında uykuyu getirici çok yağlı ve ağır yemeklerden uzak durmak önemlidir. Her besinden yeterli ve dengeli miktarda almak önemlidir. Çocuğun boyuna uygun kiloda olmasını sağlayan beslenme kabaca iyi bir beslenmedir. Ancak çocuğun vitamin ve hormon düzeylerine bakmak önemlidir. Bazı vitamin ve hormon düzeyindeki yetersizlik ve fazlalıklar dikkati ve öğrenmeyi bozabilir, kaygı oluşturabilir. Eksik olan vitamin düzeyleri takviye alarak tamamlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

 

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