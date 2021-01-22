Pandemide genital hijyeni korumak için dikkat edilmesi gerekenler
Pandemi birçok insanın günlük rutinini bozarak beslenme şekillerinde, egzersiz sıklıklarında ve kişisel hijyen alışkanlıklarında değişliklere neden oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Esra Özbaşlı, bu süreçte kadınların kişisel hijyenlerini korumak için dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı
Orkid, Hijyen Günü vesilesiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Dr.Öğr. Üyesi Esra Özbaşlı ile bir bilgilendirme kampanyası başlattı.
Kampanya kapsamında çeşitli platformlarda kadınları bilgilendiren ve her koşulda genital temizliğin temel bir sağlık yatırımı olduğunu belirten Dr.Öğr. Üyesi Özbaşlı, kadınlar için bazı kişisel hijyen tavsiyeleri de paylaştı:
1. Tuvalet sonrası genital bölgeyi doğru şekilde temizleyin. Temizlik öncesi ve sonrasında ellerinizi mutlaka yıkayın.
2. Vajinal bölgenizi sık yıkamayın ve vajinal duştan kesinlikle kaçının.
3. Sabun ve duş jeli gibi ürünleri genital temizlikte kullanmayın.
4. Pamuklu iç çamaşırları tercih edin.
5. Nemli hissettiren pedleri kullanmayın.
6. Adet döneminde gerektiğince sık sık ped değiştirin.
7. Gece kullanımında yüksek emilim gücü olan pedleri tercih edin.
8. Herhangi bir sorunda mutlaka geciktirmeden hekime başvurun.