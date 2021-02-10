Papatyadan Taç Yapımı: Sarı Papatyadan Kolay Taç Nasıl Yapılır?



Papatya, nisan ve mayıs aylarında sıklıkla karşımıza çıkan ve görüntüsü ile bizi kendisine hayran bırakan bir bitkidir. Akdeniz bölgesinde oldukça fazla bulunmakta olan papatyalar taç yapımı için de sıklıkla kullanılan bir çiçek türüdür. Beyaz ve sarı renklerden oluşan papatya bahar aylarının en güzel çiçeklerinden birisi olma özelliğine sahiptir.



Papatyadan Taç Yapımı

Papatyadan taç yapmak için elinizde hiç bir malzeme olmasına gerek yoktur. Uzun sapları olan papatyalar olması güzel bir taç yapabilmeniz için yeterli olacaktır.

Papatyadan taç yapmak için elinizde bulunan papatyaların kesinlikle uzun saplı olmaları gerekmektedir. Kısa saplı olan papatyalar taç yapımı için uygun değildir.

Taç yaparken papatyaların yapraklarına da dikkat etmek gerekir. Hassas bir yapıda oldukları için zarar görmemeleri için dikkatli davranılmalıdır.

Aynı zamanda papatyadan taç yapmak için solmuş olan papatyalardan ziyada daha canlı bir görünüme sahip olan papatyaları tercih edebilirsiniz.

Sarı Papatyadan Kolay Taç Nasıl Yapılır?

Sarı papatyalar da taç yapımı için kullanılan ve oldukça güzel bir görünüme sahip olan çiçekler arasında yer almaktadır.

Papatyaları topladıktan sonra tacı yapacağınız kişinin başını ölçerek uygun bir ölçü belirlemeniz gerekecektir.

Sonrasında ise iki tane papatyayı sanki örgü örüyormuş gibi düşünerek birbirine dolamanız gerekmektedir.

Yaptığınız işlemi diğer tüm papatyalar için de uygulamanız gerekecektir. Kullanacağınız papatya sayısı yapacağınız tacın büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir.

Sarı papatyalardan taç yapmak için ilk başta uyguladığınız işlemi bir yuvarlak oluşturana kadar tekrar etmeniz gerekecektir.

Siz de bahar aylarında kendi topladığınız papatyalar ile oldukça güzel bir görünüme sahip olan bir taç elde edebilir ve kullanabilirsiniz.