CHİ gücü adına

1998 Disney yapımı animasyonun uyarlaması olan Mulan, hasta babası yerine erkek kılığına girerek Çin İmparatorluk Ordusu’nda savaşan Hua Mulan’ın kahramanlığını anlatıyor. Film, asıl hikâyeden kırptıkları ve biraz zorlayıcı şekilde Chi enerjisiyle kahramanlık anlatma çabalarıyla sevenlerini biraz mutsuz etse de özellikle görsel şöleni ile izlemesi oldukça keyifli.

Sinemanın en güzel tarafı elbette devasa bir ekranda müzik eşliğinde etkileyici sahnelerin sizi bir hikâye ile ele geçirmesi. Birkaç saatliğine bambaşka bir dünyaya yolculuğa çıkarması. Bugün vizyona giren ‘Mulan’ filmi işte bu vaadi inanılmaz bir şekilde yerine getiriyor. Mulan, Çin İmparatorluğu ile Kuzey istilacılarının arasında yaşanan savaştaki bir kadın kahramanın hikâyesi.

Bir kıyafet her şeyi değiştiriyor

Çin imparatoru -bu rolü Jet Li üstleniyor- Kuzey istilacılarının imparatorluğa saldırmasıyla her aileden bir erkeği İmparatorluk Ordusu’nda göreve çağırıyor. Ailenin iki kızından büyüğü, babası savaş gazisi olan genç ve güzel Hua Mulan, babasının gitmesine gönlü razı olmayınca sabaha karşı aile kılıcını alarak savaşa katılmak için yollara düşüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi kadınların savaşa katılması yasak. Yalan söylemenin cezası ise ölüm. Ancak Mulan her şeyi göze alıyor. Babasının savaş kıyafetlerini giyip sesini biraz kalınlaştırınca nedense erkek olarak koca bir orduyu kandırabiliyor.

Bir yandan savaş eğitimi alan bir yandan da büyük sırrını saklamaya çalışan Mulan’ın içi içini yiyor. ‘Chi Enerjisi’ yani ‘Evrensel Hayat Enerjisi’ çok yüksek olan Mulan, bu potansiyelini ancak içindeki bazı meseleleri hallettikçe ortaya çıkarabiliyor.

Git ve yerini al

Mulan’a ne kadar kadınların gururunu kurtaran, kadınların tarihte yer edinmesini sağlayan bir kahraman gibi davranılsa da Mulan sinema tarihinin ne ilk ne de son kadın kahramanı olacak. Ancak bir gerçek var ki bu basit hikâyeyi tam bir görsel şov ile anlatmışlar ve Mulan’ı canlandıran Yifei Liu da rolü hayatının rolü gibi sahiplenmiş.

Aslında 1998 Disney yapımı animasyon olan Mulan’ın temeli ‘The Ballad of Mulan’ adlı bir şiire dayanıyor. Animasyon filmi daha eğlenceliyken filmde buna pek yer verilmemiş. Çok ufak gülümsetmeler haricinde ciddi bir iş izliyoruz 115 dakika boyunca.

Destan Çince, dil İngilizce

Kadın filmleri ile tanınan Niki Caro’nun yönetmen koltuğuna oturduğu filmde en ilginç olay senaryonun 4 kişi tarafından yazılmış olması. Anladığım kadarıyla senaryoyu yazmaktan çok orijinalinden kırpma konusunda bir çalışma yapmışlar.

Animasyon yapımı çok sevenler için belki de hayal kırıklığı olacak bu uyarlamayı uzun zaman sonra sinemada bana sundukları açısından sevdim. Kostümler ve savaş malzemelerine çok ciddi bir emek verildiği ortada. Uçsuz bucaksız dağ manzaraları, kızıl gün batımları da efsaneydi. Sadece sonda İngilizce bir şarkı yerine o kültüre ait bir şarkıyı ya da ezgiyi tercih ederdim. Hatta filmin orijinal dilinin Çince olması ne güzel olurdu. Buram buram Çin destanını anlatan bir yapımda İngilizce’yi bir türlü kabullenemedim ama yapacak bir şey yok film ABD, Kanada ve Hong Kong ortak yapımı. 200 milyon dolara mal olan bir yapımda parayı veren dilini konuşturuyor :)