Emre Şakar’ın adını bugüne kadar ünlü isimlere verdiği hit parçalarla duyduk. Reynmen’in seslendirdiği ‘Derdim Olsun’, Enes Batur’un ‘Dolunay’ ve ‘Biliyom’, Burak King’in ‘Bi Sonu Var Mı’, Mustafa Sandal’ın ‘Masum Gibi’, Fulin’in ‘Dizimde Yara’ şarkıları Şakar imzası taşıyor. Şarkıları bugüne kadar bir milyardan fazla dinlenen Şakar, sonunda kendi seslendirdiği ‘Sarıl Bana’ adlı teklisini de yayınladı.

Şimdiye kadar bir şarkıcı (yorumcu) olarak görülmediğini ve kendisi için doğru zamanı beklediğini anlatan Şakar, bundan sonrası için de önemli olanın hit şarkı yayınlamak değil sevdiği şarkıları seslendirerek ilerlemek olduğunu söyledi.

- YouTube gibi dijital platformlar yeni şarkılar, şarkıcılarla dolu. Hepsi çok tıklanmanın peşinde ancak sizin şarkılarınız aradan hemen sıyrılıyor. Sadece ‘Derdim Olsun’ 300 milyona yakın izlenmeye sahip. ‘Tutan şarkı yazmanın sırrı nedir?’ demeyeyim ama bir püf noktası var mıdır bunun?

‘Derdim Olsun’ herkesin kendi derdini yüklediği bir şarkı oldu. Bugün kime dokunsanız dert anlatır halde. O yüzden bazı kilit cümleler iyi melodiyle insanları içine çekiyor. Ben yazarken bu matematiği çok düşünmüyorum ama ilham dediğimiz şeyin ne zaman nerede neyi yazdıracağını ben de bilemiyorum. Ama zamanla öğrendiğim başka bir şey var. Şarkılarımı bitirdikten sonra onları nadasa bırakıp sonra dinleyerek, ekleme ve çıkarmalar yapıyorum artık. Önceden yapıp veriyordum. Şimdi daha sakin ve daha emin hamlelerim oluyor. Ve hissettiğim gibi yazıyorum.

- Uzun zamandır sektörde olan biri olarak ilk single’ınızı neden şimdi çıkardınız?

Aslında beni şarkıcı gibi görmediler önceleri. Sonra birkaç feat çalışmam oldu. Kendim için doğru zamanı beklemiştim. Şimdiye kısmet oldu. Zamanla daha da farklı projelerle sık sık piyasada olacağım. 2020 ve 2021 için yaklaşık 7 proje düşünüyorum. Bir de en önemli nokta hit şarkı olması değil, kendi sevdiğim tarz şarkılar yapmak istedim ve öyle devam edeceğim.

Neşet Ertaş’tan, Zeki Müren’den böyle öğrendim

- Dinleyenlerin özellikle şarkılarınızın sözlerine dikkat etmesini istiyorsunuz. Günümüzde iki anlamsız sözü bir araya getirip şarkı yapan ve nedense bir şekilde dinlenenler var. Ancak kalıcı olmak için hikâye şart değil mi?

Yaşadığımız her şeyin bir hikâyesi var aslında. Ben duygularımı anlatırken daha içten ve daha derin yazmayı seviyorum. Evet ülkemizde kolay kelimeler ve kolay melodiler bir yere gelmiş gibi gözüküyor ama o işlerin zamanla öleceğini ve bir saman alevi gibi yok olacaklarını da iyi biliyorum. Binlerce örneği var. Ben yapmak için değil sanat için müzik yapıyorum. Şarkılarım da hikâye anlatırken insanların o şarkımdan farklı duygular hissetmesini istiyorum. Ben Neşet Ertaş’tan, Zeki Müren’den ya da Müslüm Gürses’ten böyle öğrendim ve iyi bir öğrenci olduğumu da biliyorum.



- Bildiğime göre kendinizi asosyal olarak nitelendiriyorsunuz? Çok çalışıyorsunuz, stüdyodan çıkmıyorsunuz anladığım kadarıyla ama yaşanmışlıkları olmayan birinin şarkı yazması da zor değil midir?

Yaşanmışlıkların getirdiği bir asosyallik süreci diyelim. Onu tükettiğim zaman tekrardan insanların içerisine karışmam gerekliliğini biliyorum. İhtiyaç duyduğum zamanlarda çıkıp alıyorum aslında. Daha sosyal olmaya da gayret gösteriyorum son dönemlerde…

- Verdiğiniz şarkıların düzenlenmesinden klibine kadar her aşamasına karışır mısınız?

Aslında şöyle aranje safhasına ben şarkıyı çok hazır bir şekilde veriyorum. Aranjörlerin işini daha da kolaylaştırıyorum. Benim iyi anlaştığım aranjörler var. Onlarla çalışmam daha kolay oluyor. Ama ille de sanatçı ben başka bir aranjörle çalışırım derse de sıkıntı olmuyor benim için. Şarkıyı yaparken ara sesleri ve klip düşüncelerini de belirtiyorum hepsine. Sonrası onlara kalıyor…

- Sırf o kişi şarkınızı okusun ya da onun sesinden dinlemek için ücretsiz verdiğiniz şarkılarınız oluyor mu? Yani genelde teklif sizden mi gidiyor karşıdan mı geliyor?

Bugüne kadar ücretsiz şarkı vermedim. Vermeyi de düşünmüyorum. Evet tanış boyutuna göre rakamlar değişebiliyor ama ille de o okusun diye kimseyi düşünmedim. Teklifler ise sanatçılardan geliyor.

- Şu an hazırda kaç şarkınız vardır?

Bilgisayarıma bakıp saydım şimdi. Hazır 27 şarkım yarım kalan da 11 şarkım varmış

- Yayınlandığı zamanda istediğiniz değeri görmediğini düşündüğünüz ancak ilerde anlaşılacağını hissettiğiniz şarkılarınız var mı?

Şu an için benim şarkılarımı benden daha popüler birisi yaptığı zaman daha çok dinleniyor. Bunun sebebi benim solist olarak çok fazla gözükmememdi. Bu ilk işin ardından zamanla bu değişecektir diye düşünüyorum.

- Son olarak, siz en çok kimin sözlerini beğeniyorsunuz ve şarkı yazarlarına tavsiyeleriniz ya da söylemek istedikleriniz neler var?

Tavsiye değil isteğim var. İçi dolu şarkılar yapılsın. O kadar çok hikâyemiz var ki, o hikâyeler anlatılsın. Tek isteğim budur. Beğendiğim isimlere gelince, eski dönemlerde çok isim var saymakla bitiremem. Ama yeni dönemden isim verecek olursam kalemlerini ve melodilerini beğendiğim Burak King, Sura İskenderli ve Ezhel diyebilirim.