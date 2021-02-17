Popülasyon Nedir? Biyolojide Popülasyon Örnekleri Nelerdir?

Popülasyon dağılımını ve yoğunluğunu etkileyen bir diğer önemli faktör, söz konusu bölgenin yüz ölçümüdür. Yüz ölçümü küçük olan yerlerde popülasyon ile birlikte göç olaylarında da artış gözlemlenir. Bunun dışında iklim şartları ve coğrafi unsurlar da nüfus dağılımının yoğun ya da düşük olmasına neden olabilir.

Popülasyon Nedir?

Bir yerin popülasyonunu, o bölgede yaşayan aynı türdeki canlılar oluşturur. Popülasyonun önlenemez şekilde artış göstermesi, söz konusu bölgedeki yaşam standartlarının düşmesi anlamına gelir. Popülasyonun artışında iç göç ve doğum oranlarının yükselmesi etkili olur.

Yiyecek kaynaklarının az olması ve olumsuz iklim şartları ise popülasyonun azalmasına neden olur. Popülasyonda denge sağlanması için farklı canlı türlerinin sayısı birbirine yakın olmalıdır. Ekolojik dengenin korunmasında da nüfus dağılımı ve yoğunluğu önemli rol oynar.

Biyolojide Popülasyon Örnekleri Nelerdir?

1- Kutup bölgelerinde yaşanan iklim değişiklikleri, bölgede yaşayan birçok hayvanın neslinin tükenmesine neden oldu. Dünyanın buz devrine girdiği dönemlerde iklim değişikliğine ve sıcaklık farklarına sadece ayılar dayanabildi.

Günümüzde sadece kutup bölgelerinde ve Kanada'da kutup ayısı popülasyonu vardır. Bunun nedeni adaptasyon sürecini başarıyla tamamlamaları ve yeni çevre koşullarına uyum sağlamalarıdır.

2- Mavi balinaların yaklaşık %90'ının kutup denizlerinde yaşaması.

3- Önceleri etçil olan martıların adaptasyon sürecinden sonra hem otçul hem de etçil olmaları. Bu sayede, sadece kırsal alanlarda değiş şehirlerde de martı popülasyonunun yükselmesi.