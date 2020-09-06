Reyhan Otunun Faydaları Nelerdir? Reyhan Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Reyhan ile fesleğen sıklıkla karıştırılıyor. İkisi de ballıbabagiller familyasından geldiklerinden ve birbirlerine benzerlekleri nedeniyle sıklıkla karıştırılıyorlar. Reyhan hoş kokusuyla bulunduğu ortamları ferahlatmakla kalmıyor. Yemeklerde, salatalarda ve özellikle zayıflamada etkin şekilde kullanılıyor.



Reyhan Otu Nedir?



Reyhan, ballıbabagillerden küçük yeşil yapraklı, beyaz çiçekli bir bitkidir. Bilimsel adı “ocimum basilicum”dur. Genellikle saksılarda süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bitki, ılıman iklimleri seviyor. Yerini sevdiğinde, düzenli suyunu verdiğinizde, geniş ve canlı bir topak halinde güzel bir manzara sunuyor.



Reyhan, bahar mevsimiyle birlikte gelişmeye başlar ve kış mevsimine kadar doğal yeşilliğini korur. Endüstriyel bitki olarak yetiştirildiği için genellikle temmuz ayında yaprak hasadı başlayıp, yaz dönemi boyunca sürüyor.



Reyhan Otunun Faydaları Nelerdir?



Taze reyhan; antioksidan etkili bileşikler, K ve A vitaminleri, manganez, demir, bakır mineralleri bakımından çok zengindir. Kurutulmuşu ise; önemli miktarda diyet lifi, protein, çeşitli vitamin ve mineraller içeriyor.



1-Çok az kaloriye (22) sahiptir.

2-Vücudu temizleyip, ödemlerin sökülmesini sağlıyor.

3-Gözlere faydalıdır.

4- Kemik sağlığını olumlu etkileyip, kemiklerin güçlenmesini sağlıyor.

5-Romatoid artrit hastalarının yaşadıkları ağrıyı azaltır.

6-içeriğinde bulunan beta karoten ve yüksek magnezyum sayesinde kalp-damar sistemini destekliyor.

7-Kan akışının düzenli olmasını sağlayarak, kalp ritmindeki düzensizlikleri ortadan kaldırıyor.

8-Boğmacaya karşı etkilidir. Özellikle çay olarak hazırlayıp, balla tükettiğinizde hızlı etkisini gösteriyor.

9-Çay olarak tüketildiğinde balgamı söker, öksürüğü keser.

10-İçeriğinde buluna flavonoidler sayesinde radyasyona karşı koruma sağlıyor.



Reyhan Otu Nerelerde Kullanılır?



Reyhan; şerbet, yemeklerde baharat, çay olarak tüketiliyor. Taze olarak tüketebileceğiniz gibi kurutup, kışın da kullanabilirsiniz. Bitkiyi kendiniz evinizde büyütebileceğiniz gibi aktarlardan kurutulmuş halde satın alabilirsiniz.



Reyhan çayı; uykusuzluk, stres, anne sütünün artırılması, saç bakımı, ağız yaraları, boğmaca ve öksürük gibi durumlar için kullanılıyor. Bitkinin tohumunu öğüterek balla karıştırırsanız, öksürüğünüzü kesebilirsiniz.



Reyhan evlerde daha ziyade hoş koku vermesi için salatalarda, dolma, sarma gibi yemeklerde baharat olarak kullanılıyor. Mevsimine göre taze ya da kurutulmuş olarak kullanabilirsiniz.



Reyhan, böcek ve sineksavar olarak da kullanılıyor. İçerdiği etkin maddeler ve kokusu sayesinde yaz aylarında böcek ve sinek gibi hayvanların içeri girmesini önlüyor. Bu nedenle birçok insanın yaptığı gibi siz de pencerenizin önüne reyhan saksısını yerleştirebilirsiniz. Ayrıca ev içine belirli bölgelere yerleştirerek, örümceklerin yuvalanmasını önleyebilirsiniz.



Reyhan, güçlü bir toksin atıcı olduğu için zayıflamak isteyenlerin tercih ettiği doğal bir bitkidir. Genellikle spordan önce veya sonra çay olarak tüketiyorlar.



Reyhan Otu Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?



Reyhan her ne kadar sağlığınız için faydalı bir bitki olsa da sınırı aşmamanız gerekiyor. Şeker problemi olan insanlar, az miktarda tüketmeye dikkat etmelidirler. Reyhanı fazla tüketirseniz kan şekeriniz düşebiliyor.



Reyhan yağını kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Bazı sağlık riskleri oluşturabileceğinden uzun süreli kullanmamaya dikkat etmelisiniz. Kan pıhtılaşmasını yavaşlatma özelliğinden dolayı, reyhanı aşırı tüketmemeye özen gösterin.