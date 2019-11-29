Romatoloji nedir, neye bakar? Romatoloji bölümü doktoru (romatolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Romatoloji, romatizmal hastalıkları inceleyen bilim dalıdır ve iç hastalıkları ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon ana bilim dalının bünyesinde yer alır. Peki romatoloji bölümü doktoru (romatolog) hangi hastalıklara bakar? Romatoloji ile merak ettiğiniz tüm soruların cevabı için haberimizi okuyabilirsiniz.

Romatizma ya da romatik bozukluklar kalp, kemik, eklem, böbrek, deri ve akciğer gibi organları etkileyen bazı tıbbi sorunlar için kullanılan belirli olmayan çok genel bir kavramdır. Aslında kavram bugün tıbbi ve teknik literatürdeki yerini kaybetmiş olsa da günlük yaşamda hâlâ sık sık kullanılır.

Romatolog kime denir?

Romatizma hastalıkları ile iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık, romatoloji bilim dalının uzmanlık alanına girer. Romatoloji kliniklerinde görev yapan romatoloji uzmanları, 6 yıl tıp eğitiminin ardından 4 yıl iç hastalıkları ve 3 yıl romatoloji uzmanlığı eğitimleri alır. Vücutta istemli hareketlerin gerçekleştirilmesinde görevli olan kemik ve eklemlere ilişkin hastalıklar, yumuşak doku hastalıkları, otoimmün hastalıklar, genetik bağ dokusu hastalıkları ile vücutta hareket kısıtlılığı, ağrı, şişkinlik ve şekil bozukluğuna neden olan her türlü hastalığın tedavisinde romatoloji kliniklerinden destek alınır. Romatoloji birimleri hem yetişkinlere hem de pediyatri kliniklerinin bir alt dalı olarak çocuklara hizmet verir.

Romatoloji bölümü doktoru hangi hastalıklara bakar?

Bir romatolog tarafından tedavi edilebilecek 200’den fazla hastalık vardır. Romatologların tedavi ettiği bazı hastalıklar şunlardır:

– Osteoartrit

– Romatoid artrit (RA)

– Lupus

– Spondiloartropatiler – ankilozan spondilit (AS) ve psoriatik artrit (PsA)

– Sjögren sendromu

– Gut

– Skleroderma

– Vaskülit

– Enfeksiyöz artrit

– Juvenil idiyopatik artrit

– Polimiyalji romatika

– Behçet Hastalığı

– Ailevi Akdeniz Ateşi

Romatoloji ayrıca yumuşak doku hastalıkları ile de ilişkilidir ve romatologlar bunlardan birçoğunu tedavi eder:

– Fibromiyalji

– Bel ağrısı

– Tenis veya golfçü dirseği

– Olekranon bursit

Bir romatolog kemik de dahil olmak üzere romatoloji hastalıklarını da tedavi edebilir. Bunlar:

– Fluorosis

– Osteoporoz

– Osteomalazi

– Renal osteodistrofi

– Raşitizm

Eklemleri etkileyen birçok genetik bozukluk, romatologlar tarafından da incelenebilir:

– Akondroplazi

– Ehlers-Danlos sendromu

– Aşırı uzayabilir eklemler

– Marfan sendromu

Romatoloji bölümünden nasıl randevu alınır?

Romatoloji polikliniği tıpta ileri uzmanlık gerektiren poliklinik olduğundan Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) üzerinden direkt randevu alınamaz. Öncelikle İç Hastalıkları (Dahiliye) bölümünde muayene ve tetkik olunması gerekir. Yapılan muayane ve tetkik sonucunda hekim tarafından uygun görülen hastalar "Takip Gerektiren Hasta" olarak sisteme kaydedildikten sonra Alo 182 veya internet üzerinden randevu alabilirler. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.