Saç Dökülmesi İçin Hangi Bölüme Gidilir? Saç Dökülmeleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Saçların dökülmesine neden olan etkenler birbirinden farklılıklar gösteriyor. Genetik nedenlerin yanı sıra fizyolojik nedenlerden dolayı da saçlarda dökülmeler gözlemleniyor.



Saçlar Neden Dökülür?



Yapılan araştırmalarda saç dökülmesine neden olan etkenlerin başında saçların gerekli özeni gösterilmeden bakımlarının yapılmamasıdır.



Saç dökülmesine neden olan bir diğer etken de yaşın ilerlemesidir. Yaş ilerledikçe saç köklerinde bulunan hücrelerde zayıflama meydana geldiği için saç dökülmeleri görülebiliyor. Ancak genç yaşlarda saçların bakımları özenli ve düzenli bir şekilde yapıldığında ilerleyen yaşlarda saç dökülmeleri çok etkin bir şekilde kendisini göstermiyor. Bu nedenle saçların bakımlarının yerinde ve düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor.



Saç Dökülmesi İçin Hangi Bölüme Gidilir?



Saç dökülmesi şikayeti yaşayan kişilerin bu sorunun tedavi edilmesi için hastanelerin dermatoloji bölümüne başvurmaları gerekiyor. Saç dökülmesi şikayetine istinaden dermatoloji kliniklerine başvuran kişiler için saç dökülmesine neden olan etkenin ortaya çıkarılması için bir takım tahlil ve tetkikler yapılıyor.



Yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde saçların tam olarak beslenip beslenmediği tespit edilerek kandaki saçların beslenmesine neden olan minerallerin yetersizliği durumunda mineral takviyesi yapılarak saç dökülmesinin önüne geçiliyor.



Saçlar bazı durumlarda başka bir hastalığın yan etkisi olarak da dökülebiliyor. Böyle bir durumda dermatologların yapmış oldukları tahlil ve tetkikler neticesinde saç hücrelerinde ve kandaki değerlerde herhangi bir olumsuz durum olmaması halinde saç dökülmesine neden olan diğer hastalıklar için hastalar ilgili bölümlere sevk ediliyorlar.

Saç Dökülmeleri İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?



Saç dökülmesi deri hastalığı olarak nitelendirildiği için uzman dermatologlardan randevu alınması gerekiyor. Saç dökülmesi başlangıçta bir cilt rahatsızlığı olarak algılanarak gerekli tahlil ve tetkikler dermatologlar tarafından yapılıyor. Saç köklerinin yeteri kadar beslenememesi durumunda gerekli takviye ilaçlar ile saç kökleri güçlendirilerek saç dökülmesinin önüne geçiliyor.



Kullanılan tedavi yöntemleri dermatologların uygun göreceği tedavi yöntemleri olup, oral yoldan ya da damar yolundan alınan ilaçlar ile saç kök hücreleri güçlendiriliyor. Tedavi sonrasında dermatologların yaptıkları öneriler ile saç bakımlarının nasıl yapılacağı konusunda hastalara gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Özellikle saçların yıkanması ve yıkanırken hangi temizlik ve bakım ürünlerinin kullanılması konusunda önerilerde bulunuluyor.