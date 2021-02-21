Selin Yağcıoğlu: 'İşin püf noktası samimiyet'

Günümüzde önemli bir güç haline gelen sosyal medya, pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal medya fenomenlerini, influencer'ları daha çok ön plana çıkardı. Her paylaştığı ilgiyle takip edilen isimlerden Selin Yağcıoğlu, "Samimi ve doğal davrandığım için paylaştıklarım insanlarla aramda bir bağ oluşturdu ve bugüne geldim" diyor.

Yağcıoğlu ile influencer dünyasında yolculuğunun nasıl başladığını, ilgi çekici bir sosyal medya hesabı için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve son dönemin güzellik trendlerini konuştuk.

Moda, güzellik, trendlerden bahsetmeden önce Instagram'da yüksek takipçili bir influencer olarak yolculuğun nasıl başladı?

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Üniversite yıllarımdan beri çalışıyorum. Son çalıştığım şirketten ayrıldıktan sonra boş zamanlarımda video çekiyordum ve markalardan teklifler gelmeye başladı. Aklımda bunu mesleğe dönüştürmek yoktu, her şey kendiliğinden gelişti diyebiliriz. Samimi ve doğal davrandığım için paylaştıklarım insanlarla aramda bir bağ oluşturdu ve bugüne geldim.

Şu an hayatında nasıl bir dönemdesin?

Çok fazla projenin içinde yer aldığım bir dönemdeyim. Oldukça yoğun günler geçiriyorum. Odağımda kızım Su var. Hem onun hiçbir anını kaçırmama telaşındayım hem de gece-gündüz demeden tempoya ayak uydurmaya çalışıyorum.

'Doğal ama bakımlı saç ön planda'

2021'in güzellik trendlerine gelirsek... Neler ön plana çıkıyor?

Her zaman yapılı gözükmeyen doğal ama bakımlı saçlar ön planda. Makyajda da soft görünümler hiç modası geçmeyen trendlerden diyebiliriz.

Kendi bakım rutinini anlatır mısın?

Haftada iki gün mutlaka gözenek maskesi yaparım. Yatmadan önce kaş-kirpik serumumu aksatmamaya dikkat ederim, evden dışarı çıkmayacaksam mutlaka saçıma bakım yağı sürerim. En büyük sırrım, uykudan gözümü açamayacak halde de olsam makyajdan arındırılmış ve nemlendirilmiş bir ciltle yatağa gitmem diyebilirim.

Stilinden ilham aldığın kimler var?

Hailey Bieber, Leoni Hanne ve Fakerstrom...

'Sevmediğiniz içerikleri üretmeyin!'

İlgi çekici bir sosyal medya hesabı için püf noktalar neler? Bu işe yeni başlayanlara neler tavsiye edersin?

İlgi alanları neyse ona yoğunlaşmalarını öneririm. Daha fazla dikkat çekecek diye sevmedikleri içerikleri üretmemeliler. Ve tabii ki samimiyet bu işin püf noktası.

Kariyerin için neler planlıyorsun?

Yapmak istediğim işler ve projeler var ancak şu an paylaşamıyorum. Daha kısa vadeli planımdan bahsedebilirim. Bu sene için YouTube’a geri dönme ve yeni içerikler üretme planları yapıyorum.