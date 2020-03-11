Serenay Sarıkaya’nın sırrı ortaya çıktı

Head&Shoulders, yeni Supreme Serisi ile kadınların saç bakım rutininde yeni bir dönem başlattı. Argan yağı ve Micellar suyu ile zenginleştirilen Arındırıcı ve Besleyici seride şampuan ve saç kreminin yanı sıra şampuandan önce kullanılmak üzere Micellar Temizleyici de yer alıyor. Head&Shoulders, cilt bakımı ödüllü saç bakım Supreme Arındırıcı ve Besleyici serisini ve güzel saçların sırrını 10 Mart Salı günü, Serenay Sarıkaya ev sahipliğinde Sanayi313’te tanıttı.

Şükrü Özyıldız, Buse Terim, Kalben, Tanem Sivar, Hande Can gibi ünlü isimler etkinlikte yer aldı. Davetliler 16 saatte tamamlanan ve alışılmışın dışında ASMR tekniği ile çekilen reklam filminin backstage görüntülerini ilk defa izledi. Sette tüm ekibin çok eğlendiği görülürken, davetliler de keyifli anlar yaşadı.

Lansmanda konuşma yapan P&G Türkiye Güzellik Kategori Direktörü Ceren Demir: “Gerçekleştirdiğimiz bir araştırmaya göre; kadınların üçte biri saçlarını her yıkamada iki kez şampuanlıyor çünkü tek yıkamada saçın yeterince temizlendiğini düşünmüyor. Biz de bu alışkanlıktan yola çıktık ve gün boyu saç ve saç derisinde biriken kirleri etkili biçimde temizlemek, şampuanın daha iyi nüfuz etmesi için saç derisini şampuana hazırlamak ve derinlemesine arındırmak için şampuan öncesi Micellar Temizleyiciyi geliştirdik. Micellar suyu bildiğiniz gibi cilt bakımında oldukça tercih edilen bir temizleme suyu, kiri ve yağı cilde zarar vermeden temizliyor ve cildi derinlemesine arındırıyor. Sizlerin de bildiği gibi her zaman temiz bir saç derisi, Serenay’ınki gibi güzel saçların ilk sırrı, bu sebeple üç adımda derinlemesine temizlik ile saç bakımı alışkanlıklarını değiştirecek ve ezberleri bozacak bir seriye imza attık. Aynı zamanda ASMR tekniğinin bedeni ve zihni rahatlatan etkisini de yepyeni serimizin reklam filmine taşıdık, biz çok sevdik umarız siz de sevmişsinizdir.” dedi.

Yeni reklam filmi ile ilgili heyecanını paylaşan ve lansmana ev sahipliği yapan Serenay Sarıkaya ise: “Head&Shoulders ile yolculuğumuza 2017 yılında başladık, 3 senedir beraber özgüveni yüksek, dinamik ve her zaman yenilikçi projeler gerçekleştirdik. Güzel saçlar için ilk ihtiyacınızın temiz bir saç derisi olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Head&Shoulders’in geliştirdiği bu yeni Supreme Micellar Temizleyicisi’ni saç bakımımda kullanacak olmaktan çok mutluyum. Bugün burada, aynı zamanda ilk kez sizlerle beraber yeni serimiz gibi ezberleri bozan, ASMR tekniği ile çektiğimiz reklam filmimizin backstage görüntülerini izleyeceğiz. Rahatlatıcı ve endorfin sargılamaya yardımcı etkisi olan, bedeni ve zihni rahatlatan, ASMR tekniğine uygun olarak çektiğimiz reklam filminde fısıltıyla konuştum. Benim için çok heyecan verici, farklı bir deneyim oldu. Çok eğlendik, çok keyifli geçti çekimimiz. Umarım çekimimizin güzel enerjisi sizlere de yansır, görüntüleri ben de çok merak ediyorum.” dedi.

Argan yağı mucizesi ile bakım

Üç adımda derinlemesine temizliği geliştiren Head&Shoulders, ilk adımda Micellar Temizleyici arındırıcı etkisi sağlarken, ikinci adımda Argan yağı içeren şampuan saç derisine daha iyi nüfus ederek saç temizliğini tamamlıyor. Kepekten arınmış saçlar argan yağının gücüyle kökten uca beslenirken derinlemesine nemleniyor. Son adımda ise Argan yağı içeren saç ve saç derisi bakım kremi, yıpranmış saç tellerine bakım yaparak nemlendirici etkisiyle saçların kolayca taranmasına ve parlaklığını geri kazanmasına yardımcı oluyor.