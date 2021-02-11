MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler14 Şubat Haberleri Sevgililer Günü'ne özel 2 enfes et yemeği tarifi
11.02.2021 - 14:10 |

Sevgililer Günü'ne özel 2 enfes et yemeği tarifi

Sevdiğinize, ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hissettireceğiniz, yılın en özel günü geldi. Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle bu yıl her zamankinden farklı geçecek 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevgiliniz ile birlikte hazırladığınız şık bir yemek, duygularınızı paylaşacağınız özel anlar arasında olacak.

Sevgililer Günü'ne özel 2 enfes et yemeği tarifi
ABONE OL

Bonfilet şefleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgiliniz ile unutulmayacak sevgi dolu sofralar ve menüler hazırlamanız için 2 enfes et yemeği tarifini paylaşıyor!

1. Beef Wellington Dilim

Malzemeler:

600 gr bonfile
1 çorba kasesi mantar
5 dilim füme antrikot
12 adet milföy hamuru
2 çorba kaşığı zeytinyağı
1,5 çay kaşığı hardal
1 yumurta
1’er tutam tuz ve karabiber

Yapılışı:

• 12 adet milföy hamurunu dondurucudan çıkartıp üstüne hafif un serpip yumuşayana kadar bekletin.
• Bonfile parçalarınızın her iki tarafını 1 'er dakika pişirin, daha sonra fırında da pişeceği için çok pişirmeyin.
• Mantarı kabaca doğrayın. Etleri mühürlendikten sonra eti tavadan alıp aynı tavaya mantarları koyun.
• Üzerine 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber de ekleyip 4 dakika kavurun.
• Ardından mantarları geniş bir tabak veya tepsiye alıp soğutun. Dilim dilim füme antrikotları 2 sıra yerleştirin. Yerleştirirken etin boyutundan biraz daha uzun olmasına ve dilimlerin birer santim üst üste gelecek şekilde olmasına dikkat edin. Üzerine soğumuş mantarlı harcı yayın. Onun da ortasına yine soğumuş bonfileyi yerleştirin. Etrafına 1,5 çorba kaşığı tane hardalı yayarak sürün. Streç filmi kaldırarak antrikot ve mantarlı harcı bonfilenin etrafına dolayın. Kenarlarından sıkıştırarak dev bir sosis haline getirin. Bu haliyle biraz sertleşsin diye derin dondurucuda yarım saat bekletin.
• Milföyleri tezgaha yayın, milföyün ortasına eti koyup hamuru etrafına rulo yapın.
• 180 derecelik fırında 25-30 dakika pişirin. Dilimlerine denk getirip kesin ve servis edin.

Sevgililer Gününe özel 2 enfes et yemeği tarifi

2. Lazanya

Malzemeler:

400 gr kıyma
1 paket lazanya yaprakları
1 adet soğan
2 adet havuç
2 diş sarımsak
4 adet domates
1’er çay kaşığı tuz ve karabiber
2 adet defne yaprağı
1 kâse rende kaşar peyniri
1 kâse beşamel sos
2 çorba kaşığı tereyağı

Yapılışı:

• Kıymanızı tavada kavurun. Suyunu salıp çektikten sonra küp küp doğradığınız havuç ve soğanları ilave edin.
• Kavrulan harca rendelenmiş domates, ezilmiş sarımsak ve defne yaprağını ilave edin.
• Bir taşım kaynadıktan sonra tuz karabiber ile sezone edip tereyağını ilave edin ve kıymasıyla lezzetli bir ragu oluşturun.
• Fırına girebilir borcamınıza lazanya yapraklarını yayın, üzerine beşamel, üzerine kıymasıyla oluşturduğunuz ragudan azar azar ilave edin.
• Bu işlemi kıymasından oluşturduğunuz ragu bitene kadar tekrarlayın ve en üst katmana beşamel sos ve kaşar peynirini yayın.
• 200 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gelecek beklentilerinizin yoğun olduğu bir gündesiniz.  Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçireceğiniz yerlere gitmek size iyi gelecektir. Uğraştığınız işlerde çözülme sonlanma yaşayabilirsiniz. İşlerinizde destek aldığınız kişilere yönlenmek isteyebilirsiniz fakat gün boyu kararsız tutumunuz işlerinizin de ilerlemesini engelleyecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Kararsızlık nedeniyle işlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İlgilendiğiniz bazı konularda bitişler yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşullardan etkileniyor olabilirsiniz. Bekleme zamanlarını kendinize ayırabilirsiniz. Eksik işlerinizi toparlamak, kendinizi daha iyi hissetmenize neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizi etrafınızdaki insanlarla paylaşmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Akademik konularla ilgilenmek isteyeceğiniz zamanlar var. Elde olmayan nedenlerden dolayı başınıza gelen olaylara karşı kabullenme içinde olabilirsiniz. Uğraştığınız işlerin sonuçlarını beklemek sizi yorabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı para durumundaki dalgalanmalarla uğraşacağınız bir gündesiniz. Kararsız koşullar sizi yorabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar olabilir. Yaşanan olayları kabullenme içine girebilirsiniz. Kriz yaratacak olan durumlardan olduğunca uzak durmakta fayda var. Sakin kalıp olayları lehinize çevirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Dengede kalmak isteyeceğiniz zamanlar var. Gün içindeki işlerin ilerlememesi sizi yorabilir. Kararsızlık nedeniyle ufak tefek tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Uğraşlarınızla ilgili konularda feragat etmek durumunda kalabilirsiniz. Tamamlanma içinde olacağınız bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınıza ait sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışmalısınız. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı göz ardı etmemeye özen gösterin. İşlerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Tenkit edici tavrınızdan sıyrılabilirseniz, daha sakin bir gün geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Harcamalarınızı abartma eğiliminde olacağınız bir gündesiniz. Spekülatif konular gündeminizi etkileyebilir. Yaratıcılığınızı kullanacağınız işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fakat bugün işlerinizde sıkışma olabilir. Sosyal konulara yönlenmek sizi daha fazla rahatlatabilir. Tamamlandığınızı hissedeceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün güven içinde olmak sizin için çok önemli olabilir. Kendinizi rahat hissettiğiniz kişilerle görüşmek isteyebilirsiniz. Aile ile ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkilerde sıkışmalar yaşanabilir. Kabullenme içine gireceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kaynaklı olaylarda iç sesinizi dinlemelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kardeşlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Ticari konularla ilgili bir karar verme durumundaysanız beklemeler yaşanabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Karar vermeden önce dikkatli olmakta fayda var. Sosyal konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal yatırımlarınızla ilgili belirsizlikler sizi yorabilir. Kararsızlık yaşayabileceğiniz durumlar söz konusu. Harcamalarınızla ilgili konularda kendinize sınır getirmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda, başkalarından destek alabileceğiniz zamanlar var. İlgilendiğiniz işlerde çözülmeler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebiliriz. Kararsız tutumlar içinde kalacağınız zamanlar olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğimiz konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizin sıkışmasından çıkan gerilimlere dikkat etmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere özen göstermenizde fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bilemediğiniz olaylarla ilgili konulara özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. İşlerinizle ilgili konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Olaylarda iç sesinizi dinleyerek hareket ederseniz sizin için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Gün içinde uğraştığınız işlerde ilerleme kaydetmekte zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorDNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Birini öptüğünüzde vücudunuzda gerçekleşen 7 sağlıklı tepki

Birini öptüğünüzde vücudunuzda gerçekleşen 7 sağlıklı tepki

10 ila 20'li yaşlarda göz numarasının sık değişmesine dikkat!

10 ila 20'li yaşlarda göz numarasının sık değişmesine dikkat!

Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri ve çözümü nedir?

Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri ve çözümü nedir?

Tam bir kolajen deposu! Kılçığı ile pişirince gençleştiriyor

Tam bir kolajen deposu! Kılçığı ile pişirince gençleştiriyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet