3 Adımda Sınırını Çiz, Sen Daha Az Değerli Değilsin!

Siz de "Hayır" diyemeyenlerden misiniz?

"İstemiyorum" veya "Katılamayacağım" diyemediğiniz için; ya birşeyi zorla yapıyor ve mutsuz oluyor ya da bahaneler mi üretiyorsunuz?

Kısacası "Sınır Çizmekte zorlanıyor musunuz?"

"Haydi bu seferlik de olsun", "Yoksayayım" ya da "Dur ben pozitife yani istediğime bakayım da, o da anlar, gerekeni yapar" diye kendinizi oyalıyorsanız eğer size kötü bir haberim var:

Siz sorumluluğu almadığınız sürece, birşeyleri değiştirmediğiniz sürece yani sınırları çizmediğiniz sürece zorlanmaya devam edeceksiniz. Çünkü Evren sizin özgürleşmenizi istiyor. Niye duygusal olarak kendi özgürlüğünüzü engelliyorsunuz?

"Sevil evet haklısın fakat ne yapacağım bilmiyorum" diye soruyorsan eğer; bu yazı tam senin için. Adım adım sınırları nasıl çizebileceğini öğrenecek ve aslında iki taraf için de daha sağlıklı olacak bir ilişki için üzerine düşeni yapmış olacaksın.

Enerjini çeken, sana hizmet etmeyen, yapmak istemediğin halde yaptığın, "Hayır" demek istediğin halde "Evet" dediğin durumlar var ya; işte aslında sen de biliyorsun o durumlarda ne yapman gerektiğini çünkü A Course in Miracles da yazdığı gibi "Problem oluştuğu anda Evren'de onun çözümü de oluşmuştur."

1. Adım:

Hayır demek istediğin halde diyemediğin, sınırları çizemediğin noktaları belirle. Ve tek tek adım at.

Senin sınırlarını çizmen, karşı tarafa saygısızlık veya sevgisizlik için değil; tam tersi senin kendi enerjini koruman, daha sevgi dolu hissetmen ve böylelikle karşı taraf ile de daha sevgi dolu ilişki içinde olabilmene yardımcı olacak. Uçaklardaki "Oksijen maskesini önce kendinize takın" kuralını hatırlayalım;)

2. Adım:

Sınırları çizmekte seni korkutan hikayelerden özgürleş. Örneğin; "Peki sen bunu yaparsan, seni sevmezlerse?" sesini duyduğunda; "Ben benim için doğru olanı yapıyorum, yoksa ben onları sevmemeye başlayacağım, iç sesim bunun doğru olduğunu söylüyor. Bu işleyiş zaten benim için çalışmıyor, bu adımı atmam iki tarafa da faydalı olacak" diye söyle kendine.

3. Adım:

Sevgiyle, saygıyla tek tek adımlarınızı atın.

Sizin sınırlarınızı çizmeniz karşı tarafa da özgürlük verecek. Gitmek isteyen gidebilir; veya ortak bir paydada buluşabilirsiniz. Ama sonuçta her iki ihtimalde de; "korku" üzerine kurulu bir ilişkinin dışına çıkmış olacaksınız.

İhtiyaç ve korku enerjisiyle bir birliktelik yerine, sevgi enerjisiyle bir ilişki istiyorsanız eğer; "sınırlarınızı çizin".

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

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