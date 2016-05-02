4 Adımda DAHA MUTLU SEN!

Bugün sizlerle UCLA tarafından yapılmış olan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Araştırmanın sonuçlarına göre, mutlu olmak istiyorsanız aşağıdaki 4 alışkanlığı günlük hayatınıza ekleyebilirsiniz:

1- Modunuz düşük hissettiğinizde kendinize “Şu anda neler için şükredebilirim?” diye sormak

Şükretmeye başladığımız anda dopamin salgılamaya başlıyoruz. Dopamin ise;

-Hayattan ve yapılan aktivitelerden keyif almayı sağlıyor.

-Konsantrasyonu arttırıyor.

-Kötü alışkanlık ve bağımlılık sorunlarının çıkmasını engelliyor.

-Yeni şeyleri öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve

-Motivasyonu arttırıyor.

Evet şükretmek dopamin hormonunun salgılanmasını arttırıyor; başka?

Şükrettiğimiz şeyleri düşünmeye başlamak, hayatımızdaki pozitif alanlara odaklanmamızı sağlıyor ve bu basit aktivite bile serotonin salgılanmasını arttırıyor.

Ve güzel bir haber: Bilim adamlarının söylediğine göre; hayat çok zor giderken ve herşey ters gibi geldiği anlarda, şükredecek hiçbirşey bulamadığımızda, “şükredecek şeyleri aramak” bile yukarıdaki etkileri sağlamak için yeterli.

Haydi bakalım kendimize soralım: “Ne için şükrediyorum?”.

2- Negatif hislerini tanımlamak

Çok kötü hissediyorsunuz; üzgün, panik, kızgın…

Yapılan araştırmaya göre kişilere duygusal ifadeleri yüzlerine yansımış kişilerin fotoğrafları gösteriliyor. Tahmin edeceğiniz üzere kişilerin amigdalalarında hareketlenme gerçekleşiyor (stres ve üzüntü).

Daha sonra deney katılımcılarından o hissi tanımlayıp yazmaları istendiğinde ise amigdaladaki faaliyette düşüş gözlemleniyor.

Bilim adamları aynı deney sırasında, hisleri bastırmanın da işe yaramadığını, tam tersi daha çok zarar verdiğini ispatlıyorlar. Denekler dışarıya iyi gibi görünmeye çalışsalar da, limbik sistemlerinin uyarılmış olduğu hatta normaldekinden daha fazla etkilendiği ölçülüyor. Carl Jung’ın da dediği gibi: “Neye direnirsek varlığını sürdürmeye devam ediyor.”

Sonuç; his yokmuş gibi davranmak işe yaramazken, hisleri tanımlamak, isimlendirmek duygusal tetiklenmeyi azaltmakta büyük fark yaratıyor!

3- Karar vermek

Bir karar verip, netleştikten sonra hissedilen rahatlık…

Karar vermek, niyet etmek ve hedef koymak.

Karar vermekte zorlanan, mükemmeli arayan ve kararsızlık arafında kalan biri misiniz? Bakın bilim ne söylüyor: “%100 en iyi kararın peşinde koşma, yeterince iyi dediğini seç! Mükemmelliyetçiliğin peşinden koşmak, üzerinizde gereksiz stres oluşturur ve o stres yeterince iyiyi seçip hayatınıza devam ettiğiniz zaman olacağınızdan daha mutlu olmanızı sağlamaz."

Bir karar verdiğimizde ise, beynimiz kontrolün bizde olduğunu hissediyor ve verdiğimiz kararla ilgili aldığımız aksiyonlar süresince de ödüllendirme / takdir hormonu olan dopamin seviyemiz yükselmeye devam ediyor.

Ne dersiniz, arada kaldığınız ertelediğiniz konulara bir daha bakmaya hazır mısınız?

4- İnsanlara Dokunmak

Ben söylemiyorum, bilim söylüyor! (Tabii ki tacizkar anlamda değil)

Hepimizin sevilmeye ve kabul edilmeye ihtiyacı olduğunu kabul ediyoruz, değil mi?

Oksitosin (sevgi hormonu) salgılanmasını sağlayan en önemli yollardan birinin dokunmak olduğunu söyleyen bilim adamları, bunun aynı zamanda fiziksel acıyı da azalttığını ispat etmişler. El sıkmak veya omuza dokunmak bile bu kapsama giriyor.

Peki, “yanımda sarılacak biri yok” diyorsanız, alternatif önerilerini seveceksiniz: Masaj!

Çünkü masaj serotonin salgılanmasını %30 oranında arttırıyor. Aynı zamanda stres hormonlarını azaltırken, dopamin salgısını da arttırıyor.

-Yüz yüze görüşemiyorum peki telefon?

—Evet, olabilir.

-Ya mesajlaşmak?

—Üzgünüm:(

Bunu test etmek için; kişileri stresli bir duruma maruz bırakıp sonrasında sevdikleri insanlarla görüşmelerini veya telefonda konuşmalarını istemişler. Sonuç; daha iyi hissetmeye başlayıp, stres seviyelerinde düşüş gözlemlenmiş.

Peki ya sadece mesajlaşanlar?

Maalesef. Sanki hiçbirşey yapmamışlar gibi aynı stres seviyesinde kalmaya devam etmişler.

4 Yöntem

-“Şu anda nelere şükrediyorum?” diye sormak

-Negatif hisleri tanımlamak

-Karar vermek ve

-İnsanlarla yakınlık kurmak

Artık bilimsel olarak ispatlanmış ve mutlu hissetmenizi sağlayacak teknikleri biliyorsunuz.

Uygulamak konusunda neler düşünüyorsunuz? :)

Eğer ilk madde "şükretmek" egzersizini size özel kapalı bir grup içerisinde gerçekleştirmek isterseniz facebook'taki özel "Şükür Maratonu" grubu hakkında daha fazla bilgi için

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil ESKİCİOĞLU ÖZKAL

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

Twitter: @SevilEskicioglu

Facebook: Sevil Eskicioğlu Yaşam Koçu