6 Soruda Sevgilini Daha İyi Tanı

John Gottman, “The Seven Principles of Making A Marriage Work” (Evliliğin Yürümesinin 7 Prensibi) kitabında ilk olarak; sevgililerin birbirleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları gerektiğinden bahseder; küçük detaylar hakkında bile.

John Gottman’ı tanımayanlar için, kendisi çiftlerin boşanıp boşanmayacaklarını %95 tutarlılıkla bilen kişi oluyor, yani tavsiyelerini dinlemekte fayda var;)

Mantık açık; çiftler birbiri hakkında ne kadar detay bilgiye sahip olursa, sıkıntıların üstesinden gelmeleri de bir o kadar kolaylaşıyor.

Sevgilinizle ilişkinizi nasıl derinleştirebileceğinizin, nasıl daha uzun soluklu bir ilişkiniz olabileceğinin yolunu buldunuz, şimdi sıra bunu uygulamaya nasıl koyabileceğinizi tanımlamakta: Ona doğru sorularla yaklaşıp, onu daha yakından tanıyarak!

Sir. Francis Bacon’ın da dediği gibi: “Gerçek Güç Bilgidir”.

Şimdi gelelim sevgilini daha iyi tanımana yardımcı olacak 6 soruya:

1- Sence sağlıklı bir ilişki nedir?

Hepimizin ilişki kavramı farklı, ilişkiden beklentileri farklı olabilir. Bu soru ile sevgilinin beklentilerini çok daha iyi anlayabilirsin.

2- Senin için mükemmel gün nedir?

Mesela, senin için mükemmel gün belki arkadaşlarınla eğlenmek, yemek yemek sohbet etmek iken, onun mükemmel gün kavramı sevdiği kadınla evde başbaşa film izlemek olabilir. Onun en çok nelerden zevk aldığını, kendi seçimlerine bırakıldığında neleri yapmayı seçeceğini öğrenmek, onu tanımana çok yardım edecek.

3- Kendini en başarılı hissettiğin gün hangisiydi ve neden?

Kendinde neleri güçlü gördüğünü ve neleri başarmanın onu mutlu ettiğini öğrenmek sana onun hayattaki öncelikleri ve değerleri hakkında bilgi verecek.

4- Bugüne kadar izlediğin filmler arasında; seni en çok güldüren, en çok hüzünlendiren ve en çok korkutan filmler hangileri?

Seçtiği filmler, onun zevk alanları ve duygusal yapısı hakkında sana eğlenceli ipuçları verecek. Örneğin; Kuşlar filminden korkan sevgilinizle vapurda martıları simitle beslemeye çalışmak çok iyi bir fikir olmayabilir.

5- Geçmişindeki bir yılı tekrar yaşıyor olsaydın hangisini seçerdin ve neden?

Bu soruya verilen cevaplarda 2 farklı yaklaşım var: Geçmişi tekrar yaşama veya geçmişi değiştirme. Yani sevgilin çok sevdiği bir yılı seçip neden seçtiğini anlatabilir veya mutlu olmadığı bir yılı seçip nasıl farklı yaşayabileceğini konuşabilir. Her iki türlü de, bu sorunun sana onun hakkında çok şey vereceği kesin;)

6- Eğer bugünden geçmişe bir not gönderebiliyor olsaydın, o zamanki kendine ne mesaj verirdin?

Bu soru sana sevgilinin çocukluğu hakkında bilgi alma şansı sunacak. Hepimiz çocukluk geçirdik ve çocukluğumuzda yaşadıklarımız bugünümüzü çok büyük oranda etkiliyor. Sevgilinin çocukluğu hakkında daha fazla bilgi almak istemez misin?

Benim 6 favori sorumu okudun. Yalnız lütfen unutma, doğru soruyu sormak bu işin %50 si ise, diğer %50 si de sevgilini can kulağı ile dinlemek.

Favori sorun hangisi? Senin başka soru önerin var mı? Benimle paylaşmak istersen heyecanla bekliyorum.

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı