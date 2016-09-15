Asla özür dilememeniz gereken 7 şey

Mutlu, huzurlu, sevgi dolu bayramlar!

Nasıl geçti bayramınız; koşturarak mı yoksa dinlenerek mi?

Belki aile ziyaretleri ile belki de tatilde denize girerek.

Peki tatil yaptığınız için kendinizi suçlu hissediyor musunuz? Ya da koşturmaca içerisinde birilerine "Hayır" demek zorunda kaldığınız için hala vicdan azabı mı çekiyorsunuz?

Biz kadınlar olarak erkeklere göre kendimizi suçlu hissetme eğilimimiz çok daha fazla!

Fakat siz siz olun, aşağıdaki 7 madde için asla kendinizi suçlu hissetmeyin, özür dilemeyin. İçinizden bir ses size bunu empoze etmeye çalıştığında "Sevil "Boş bardaktan su veremezsiniz" demişti" diye kendinize hatırlatın. Çünkü siz kendinizle ilgilenmez, kendinize değer vermez, kendinizi sevmezsiniz; günün sonunda çevrenize, ailenize de faydanız olmayacağından emin olabilirsiniz.

İşte Özür Dilememeniz Gereken 7 Durum

1- Yalnız zaman geçirmeye ihtiyaç duyduğunuz için özür dilemeyin

Belki eşiniz, belki sevgiliniz, belki arkadaşlarınız buna ihtiyaç duymayabilir. Bu onların seçimi. Fakat yalnız kalıp bir kitap okumak, düşünmek veya resim yapmak için kimseden izin almak, bunun için üzgün olmak zorunda değilsiniz.

2- Kendi düşüncenizi ifade ettiğiniz için özür dilemeyin

Eğer çalışıyorsanız bunu sıkça gözlemleyebilirsiniz. Toplantılarda erkekler düşüncelerini ifade ederken çok daha rahatlıkla söylerken, kadınlar çok daha utana sıkıla, "yanlış anlamayın ama", "siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama" gibi özür ifadelerini sıkça kullanıyorlar. İster iş yerinde ister arkadaşlarınızla sohbetlerinizde düşündüğünüz şeyler için özür dilemeyi bırakın.

3- Yardım istemek kötü birşey değil, özür dilemeyin

Altı üstü yardım istiyorsunuz. Karşı tarafın yardım etme veya etmeme seçenekleri mevcut. Size yardım etmeyi kabul etmiş işte neden kendinizi bu kadar kötü hissedip ondan yardım istediğiniz için özür diliyorsunuz?

4- "HAYIR" dediğiniz için özür dilemeyin (FAVORİM)

Düşündünüz, taşındınız ve o davete gitmemeye, o projeye katılmamaya, o yardımı etmemeye karar verdiniz. Zaten kadınlar olarak "hayır" demekte zorlanıyoruz, ama bravo size kendinizi önceliğe aldınız ve istemediğiniz birşeyi yapmayacaksınız. Peki bunun için özür dilemeye gerek var mı? Hayır da Evet gibi bir cevap cümlesidir.

5- Eviniz dağınık olduğu için özür dilemeyin

Bundan yaklaşık 9 ay önce bir arkadaşımın evine davetliydim. Eve gittiğimizde ev nasıl dağınık:) Ama kız o kadar barışıktı ki bu durumla. Çünkü onun evi ve o nasıl rahatsa önemli olan o. O anda Türkiye'de nasıl kalıplarla büyüdüğümüzü bir kere daha net olarak gördüm, sürekli olarak eve gelen kişi tarafından eleştirilme korkusu! Ev sizin eviniz, sizin o sırada çok daha önemli işleriniz (tatile çıkmak gibi) olduğu için eviniz dağınık ise, kime ne? Siz mutlu olduktan sonra.

6- Başarılı olduğunuz için özür dilemeyin

Sizin başarmanız, daha çok para kazanmanız, evlenme teklifi almanız, keyifli huzurlu olmanız, istediğiniz işi yapmanız "müthişşşşş!" Çünkü başkalarına onların da yapabileceği konusunda ilham oluyorsunuz. Mutlu olmaktan, başarılı olmaktan korkmayın; kimsenin hakkını yemiyorsunuz tam tersi onlara alan tutuyorsunuz. Bu özür dilenecek değil, alkışlanacak birşey.

7- Gerçek hisleriniz için özür dilemeyin

Depresif, üzgün, bunalmış mı hissediyorsunuz? Kim bunun saklanmak zorunda olduğunu söylemiş? Evet keyifli hissetmeniz, mutlu olmanız müthiş ve öyle zamanlarda çevrenizdekilerin de daha keyifli olmaları için müthiş bir enerji yayıyorsunuz kabul edelim. (Biz kadınların ne kadar güçlü olduğumuzu sürekli tekrarlarım) Ama unutmayın; "siz de insansınız". Yani insanlığı deneyimleyen spiritüel varlıklarsınız. Negatif hissettiğimiz anlar Pozitif hissetmeye başlamamız için bize fırsat sunan, bize hizmet etmeyen şeyleri fark edip özgürleşip, genişlememiz için bizi tetikleyen durumlardır. Hislerinizi fark etmezseniz onları değiştirmek için adım atamazsınız. Önemli olan fark etmeniz ve onları değiştirmek için çaba sarf etmeniz. Böyle hissettiğiniz için suçlu değilsiniz.

Bu 7 maddeyi uygulamaya başlayın ve nasıl hissettiğinizi, ne gibi mucizelerle karşılaştığınızı gözlemleyin. Siz kendinizi sevip kendinize değer verdikçe çevrenizden de fazlasını görmeye başlayacaksınız. Çünkü siz mutlu ve keyifli hissettikçe Evren size böyle hissettiğiniz anları çoğaltacak fırsatları getirecek.

Düşüncelerinizi yorumlarınızı duymayı çok isterim. Sizin favori maddeniz hangisi? Ve en çok hangisini uygulamakta zorlanacağınızı düşünüyorsunuz?

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu seansları ve workshoplar hakkında daha fazla bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek bir enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

Twitter: @SevilEskicioglu

Facebook: Sevil Eskicioğlu Yaşam Koçu