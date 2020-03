Bahara Hazırlık Detoksu

21 Mart ile birlikte baharın gelişini kutlarken, hayatınızda yeniliklere nasıl yer açacağınızı bilmiyor musunuz? O zaman gelin ilk işimiz yeni enerjilere yer açmak için hayatımıza detoks yapmak olsun.



Evinde Detoks:

Marie Kondo'yu henüz okumadıysan "Hayatı sadeleştirmek için derle, topla, rahatla" kitabını okumak, 2019'da kendine yapacağın en büyük iyiliklerden biri olacaktır.



"Evden neleri atmalıyım?" diye baktığında çok az şeyi atacağını göreceksin. Çünkü eline bir eşyayı alıp "Bunu atsam mı?" dediğinde, zihnin onu tutman için bir sürü bahane sayacaktır: Ya ileride bir gün lazım olursa?... Bu da günün sonunda aslında şu anda giymediğin, kullanmadığın hatta sevmediğin bir sürü eşya ile kendini çevrelemen anlamına gelecek.



Marie Kondo'nun yaklaşımı ise çok daha başka. Her eşyana "Bu bana keyif veriyor mu?" sorusu ile yaklaşmanı söylüyor.



Önce bir oda seç. Oturma odanı ya da yatak odanı ve sana keyif vermeyen şeyleri atmaya başla. Önce zorlanacaksın ama devam et, zaman geçtikçe daha kolay gelecek. Enerjin senin en önemli varlığın. Sana keyif veren şeylerle çevrili olduğunda çok daha az eşya ile çok daha yüksek enerjide olduğunu göreceksin.



İlişkilerinde Detoks:

Kimle olan ilişkin artık yürümüyor?

İkinizi de özgürleştirmenin zamanı sence de gelmedi mi?



İlişkiler dediğimde sadece özel hayatını düşünme. Arkadaşlar, hatta sosyal medyadaki ilişkilerini de bu başlığın altında değerlendirebilirsin.



Boşluk yarattığında Evren bunu şu andaki istek ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde dolduracaktır. Korkma. Sana hizmet etmeyen ilişkilerin içinde bulunmaktansa, özgürleşmeyi tercih etmez misin?



Zihnimizde Detoks:

Tutunduğun bir türlü bırakamadığın geçmişteki hikayen ne?

Seni terk eden sevgilin?

Borç verdiğin ama ödemeyen arkadaşın?

İş yerindeki tatsız tartışma?



Geçmiş geçmişte kaldı. Geleceğinde de olmasını istemiyorsan artık onu "bırakma" zamanı. Bırakmak istediklerini, yarına, bahara, geleceğine taşımak istemediğin ne var ise bir liste yap ve sonra küçüçük parçalara gelene kadar parçalayıp at.



Eskiyi ve sana iyi gelmeyeni bırak, yeniliğe ve keyifli enerjilere yer aç.



Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



Websitem:

Facebook Grubu: https://www.facebook.com/groups/yaratimkulubu/

Instagram:

Youtube: https://www.youtube.com/c/sevileskicioglu