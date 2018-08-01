Birisi Seni Eleştirdiğinde Bu 2 Şeyi Yap

Eleştiri artık bir virüs gibi. Bağışıklığın varsa, o sırada güçlüysen işletim sistemin yakalayıp etkisiz hale getiriyor, fakat eğer o an hazırlıklı değilsen, seni etkisi altına alıyor. Enerjini düşürüyor. Kendinden şüphe etmene sebep oluyor ve kesinlikle özgüvenine zarar veriyor.

Ve bu öyle bir alışkanlık haline gelmiş ki; her yerde! Aile, ikili ilişki, iş yeri, sosyal medya...

-Paylaştığın resmin / paylaşımın altına gelen yorumlar

-"Senin iyiliğin için..." maskesi altında, senin cesaretli adımına gelen korku dolu tavsiyeler

-Spor programında pozisyon değerlendirir gibi "Böyle yapmasaydın" ya da "Böyle yapsaydın"lar

-O konuda hiçbir bilgisi, tecrübesi ya da birikimi olmadan, senin yaptıklarının 10'da 1'ini yapmadan; yaptıklarını yetersiz görenler

-Fiziksel / Duygusal olarak sana kendini yetersiz hissettiren cümleler

...........

İşin garip yanı, eleştiren kişi buna hakkı olduğunu, hatta bazen de geri bildirim adı altında bunu yaptığını söyleyebiliyor öyle değil mi? :)) Önce farklı durumları birbirinden ayıralım; eğer ki sen bir kişinin fikrini soruyorsan ve o seninle düşüncelerini paylaştıysa bu başka bir başlık. Hatta o noktada da, eğer duydukların hoşuna gitmiyorsa unutma; onlar onun düşünceleri, "gerçek"ler değil:)

Gelelim, birisi hiç yoktan ortaya çıkıp seni eleştirdiğinde, senin hevesini kırdığında, senin enerjini düşürdüğünde ne yapacaksın?

1- Birisi sana saçma sapan davranıyorsa bu onunla ilgilidir, seninle değil. Mutlu insan başkalarını aşağıya çekmek istemez.

Sürekli her yapılana bir kalıp bulan, birçok kişinin "ne kadar güzel" dediğine, Dünya'nın en anlamsız ve kırıcı yorumlarını yapanlar; gerçekte sadece kendi iç dünyalarını dışarıya yansıtıyorlar. Kendi eksiklik, yetersizlik, utanma, kendini ufak hissetme duygusuyla yüzleşip, onu iyileştiremediği için, o duygudan kaçmak istiyor. Peki bunu en güzel nasıl yapacağını düşünüyor? Tabii ki eleştirerek! Böylece kendine anlık bir rahatlama sağlıyor; seni aşağıya indirerek kendini yukarıda hissediyor; sahte bir ağrı kesici gibi. Onların duygusal ağrı kesicisi oluyorsun yani:) Fakat tabii bu hastalığı iyileştirmiyor. İçlerindeki o hırçınlık, kızgınlık, öfke hala orada. Hatta daha sonra farkında olmadıkları bir suçluluk hissi de onları rahatsız ediyor, çünkü sana saldırırken aslında kendilerine saldırıyorlar. Böylece kendini sevmeme, yetersiz hissetme hissi büyüdükçe büyümeye devam ediyor.

Sonuç; eleştirmek hem onlara kendilerini daha da kötü hissettiriyor, hem de eğer sen onların eleştirilerinin onlarla ilgili olduğunu hatırlamazsan, seni de aşağıya çekiyorlar.

Bundan sonra birisi seni eleştirmeye kalktığında, kendine şunu hatırlat: Bu onunla ilgili benimle değil. Bu onun mutsuzluğunu dışarı yansıtma şekli. Mutlu insan karşısındakini daha da mutlu etmeye çalışır.

Not: Bu maddeyi sen de bir başkasını eleştirdiğini fark ettiğinde kendini durdurmak için kullan. "Neden şu anda onu eleştirme ihtiyacı hissediyorum? Kendimi nerelerde eksik hissediyorum da bunu yapma ihtiyacı duyuyorum?"

2- Başkasına sevgi / ilgi ver

Eleştirildiğimiz anda karşı tarafa hemen karşılık vermek isteriz.

-Bana nasıl öyle söyler!

-Ona kim olduğumu göstericem!

-O yanlış, ben doğruyum, anlayacak!

........

Çünkü eleştirildiğimiz anda kendimizi kötü hissederiz; hayal kırıklığı, acı, sevgisizlik... Ve ilk refleksimiz karşı tarafa saldırmak olur ki, bu bizi yine negatif enerji frekansında tutmaya devam eder; ya da kendimizi o negatifliğin içinde kurban olarak hissedip başkalarına dert yanıp yine düşük frekansta kalmaya devam ederiz.

Bu negatif döngüden çıkmanın en güzel yolu; senin o anda ihtiyacın olan şeyi (sevgi, ilgi, destek...) etrafındakilere vermen. Böylece güzel ve yüksek frekanslı bir enerjide olmayı seçtiğin için yaptıkların seni yukarıya çıkaracak. Evet, Çekim Yasasını kullanma zamanı:) O negatif döngüden çıkıp enerjini ve frekansını değiştir; böylece yaşadıkların değişsin!

Özetle;

1- Birisi seni eleştiriyorsa bu senin değil, onun bir problemi olduğunu gösterir

2- Sevgi ver, ilgi ver, destek ver ve kendi enerjini yükselt.

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu bireysel seansları ve Kundalini Yoga & Meditasyon derslerim hakkında bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.



Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



