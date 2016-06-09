Davranışlarını Değiştir, Hayatını Değiştir: Başarılı ve Zengin Kişilerin 13 Ortak Alışkanlığı

Siz de benim gibi biyografi okumayı sever misiniz? Hayran olduğum, beğendiğim, başarılarını takdir ettiğim kişilerin yolculuklarını okumak, onların geçtikleri aşamaları ve sonrasında geldikleri noktaları öğrenmek bana hep “ilham” verir. Sonra da onların bunları “nasıl” yaptıklarını anlamaya çalışırım.

Sizinle son zamanlarda okuduğum ve bana çok ilham veren bir listeyi paylaşmak istiyorum: Kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişilerin ortak alışkanlıkları.

Okuduktan sonra düşüncelerinizi paylaşmak ister misiniz? Hangi alışkanlıklar size ilham verdi, uygulamayı düşünüyorsunuz hatta başladınız:)? Hangileri sizin de şu anda alışkanlığınız ve faydasını görüyorsunuz? Duymak (okumak) için sabırsızlanıyorum! Aşağıdan paylaşabilirsiniz.

Thomas C. Corley, kendi çabalarıyla dolar milyoneri olmuş 177 kişinin günlük alışkanlıklarını araştırmış ve “zengin alışkanlığı” dediği terimi oluşturmuş.

“Araştırmamda, günlük alışkanlıkların hayatta “başarılı” veya “başarısız” olmak üzerinde nasıl etkisi olduğunu keşfettim” diye söyleyen Thomas, “Alışkanlığını Değiştir, Hayatını Değiştir” isimli kitabını hazırladı. “Alışkanlıklarla ilişkilendirebileceğimiz bir etki-tepki var. Alışkanlıklarımız “varlıklı, fakir, mutlu, üzgün, stresli, sağlıklı, sağlıksız, iyi ilişkilere sahip, kötü ilişkilere sahip” olmamızın sebebi” diye özetliyor. Ben de katılmadan edemiyorum. Mahatma Gandi'nin de söylediği gibi:

“Söylediklerinize dikkat edin; düşüncelere dönüşür…

Düşüncelerinize dikkat edin; duygularınıza dönüşür…

Duygularınıza dikkat edin; davranışlarınıza dönüşür…

Davranışlarınıza dikkat edin; alışkanlıklarınıza dönüşür…

Alışkanlıklarınıza dikkat edin; değerlerinize dönüşür…

Değerlerinize dikkat edin; karakterinize dönüşür…

Karakterinize dikkat edin; kaderinize dönüşür…”

Evett haydi şimdi bakalım neymiş bugünden itibaren geliştirmeye başlayabileceğimiz “zengin alışkanlıkları” (kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişiler diye uzun uzun yazmamak yerine, okumakta kolaylık olması için kısaca zengin kişiler diye yazacağım):

1- Düzenli okurlar

Eğlenmekten çok eğitilmeyi tercih ediyorlar. Zengin kişilerin %88’I günde 30 dakika veya daha fazlasını okumaya ayırıyorlar. Okudukları kitaplar çoğunlukla “başarılı kişilerin biyografileri, kişisel gelişim kitapları ve diğer eğitime yönelik kitaplar”.

2- Spor yapıyorlar

%76’sı hergün 30 dakika veya daha fazla egzersiz yapıyor; kardiyo, yürüyüş, bisiklet sürmek gibi. Biliyorsunuz spor yapmak sadece beden için değil, beyin için de çok önemli bir aktivite;)

3- Diğer başarılı insanlarla vakit geçirirler

“Sıkça iletişimde olduğun insanlar kadar başarılısın” sözünü duymuş muydunuz daha önce? Düşün ve Zengin Ol kitabının yazarı Napoleon Hill’in de, Steve Jobs’un da tekrarladığı bu öneriye önem verin.

4- Kendi hedeflerinin peşinden koşarlar

Kendi hayallerinin peşinden koşmak insana en uzun vadeli mutluluğu kazandıran eylemdir. Birçok kişi başkalarının hedefleri, hayalleri ve yönlendirmelerine göre yaşasa da, zengin kişiler kendi hayallerini tutkuyla belirleyen ve tutkuyla peşinden giden kişilerdir.

5- Sabah erken uyanırlar

İşte benim de uygulamaya başlama kararı aldığım madde;)

Kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişilerin %50’si işgünleri başlamadan 3 saat önce uyanıyorlarmış. Toplantı trafiği başlamadan, çocuğu okula götürmek için evden çıkmadan, trafiğe kendini atmadan önce; yani bölünmeden önce, hayata başlamak için yapılan bir strateji. Çünkü belki farkındasınız belki farkında değilsiniz ama bu tip bölünmeler bilinçaltımıza “hayatımın kontrolü bende değil” mesajını iletiyor. Ne kadar önemli değil mi? Halbuki bölünmeden önce erken uyanıp yapmak istediğiniz birkaç adımı attığınızda “özgüveniniz” yükselip, hayatınızın kontrolünü elinizde tuttuğunuza dair inancınız pekişiyor.

Şimdi erken uyanmak hakkında ne düşünüyorsunuz?:)

6- Birden fazla gelir kaynakları vardır

Bu konu başlı başına sayfalarca üzerinde yazılabilecek bir madde, biliyorum. Fakat, kendi çabalarıyla milyoner olmuş kişilerin %65’inin en az 3 farklı gelir kaynağı olduğunu bilmekten de zarar gelmez değil mi? ;)

7- Mentorları vardır

“Mentor/Koç un olması varlık birikimi elde etmenizde sizin için süreci hızlandırır” diyor Thomas. “Başarı mentorları sizi sadece pozitif anlamda etkilemekle kalmaz aynı zamanda düzenli olarak size öğreterek de yardımcı olurlar”.

8- "Pozitif"tir;)

Farkındalık ve farkındalıkla birleştirilmiş “pozitif” bakış açısına sahip olma seçimi, başarılı insanların ortak özelliklerinden biridir.

9- Sürüyü takip etmezler

İtiraf edelim hepimiz bir grubun içerisinde kendimizi daha güvende hissederiz ve alışıldık olanın dışında birşey yapma düşüncesi bizleri ürkütür. Fakat bu korkuyu aşamaz, öne çıkıp başarısız olmaktan korkarsak, daha doğrusu “denemeye bile korkarsak” başarı mümkün olamaz. Dışlanmaktan, başkaları tarafından anlaşılmamaktan, farklı şeyler söylemekten korkmayın. Başarılı insanların yaptığını yapın: “Kendi sürülerinizi (gruplarınızı) oluşturun”. Başarılı insanlar liderlik eder ve başkalarının da onlara katılmasını sağlarlar, onlara alan tutarlar. Ruhunuzu dinleyin ve kendinize güvenin.

10- Görgü kurallarını bilirler

Teşekkür notları yazmak, önemli günlerde yer almak, davetlerde uygun giyinmek. Açık bir madde, değil mi? ;)

11- Başkalarının başarılı olmalarına yardım ederler

İşte bayıldığım bir madde daha! :)

“Başarı odaklı kişilerin hayallerine yardım etmek size de başarıya ulaştırır” diyen Thomas vurguluyor; “Başarı odaklı kişilerden oluşan bir takımınız yoksa, başarılı olamazsınız”.

Ama tabii ki burada bir noktayı atlamayalım; herkese yardım etmek veya hiç kimseye yardım etmemek diye iki uca gitmiyoruz. Optimistik, hedef odaklı, pozitif ve başarı için çabalayan kişilere yardım etmek, konumuz:)

12- Her gün 15-30 dakikalarını “sadece” düşünmeye ayırırlar

Günlük hayatın koşturmasına dalıp sürekli olarak “to-do list/yapılacaklar listesi” üzerinden hayatı yaşamak yerine, her gün böyle bir zamanı kendimize ayırmak “yaratıcı” fikirleri fark etmemiz açısından çok önemli; başarılı olmak istiyorsanız, günlük alışkanlık haline getirmek gereken bir madde.

Ve

13- Geri bildirim alırlar

“Eleştirilme korkusu” sebebiyle geri bildirim almaktan kaçınıyoruz, fakat geri bildirim almak “neyin işe yarayıp/yaramadığı” konusunda bilgi sahibi olmak için çok önemli. “İyi veya kötü” geri bildirim almak ilerlemeye yardımcı olan bir adım;)

Evet nasıl buldunuz listeyi? Hangi maddeleri okurken, "Evet ya ihtiyacım olan bu, buna başlamalıyım" dediniz? Duymayı çok isterim.

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

Twitter: @SevilEskicioglu

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