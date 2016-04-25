Doğru Soruyu Sorarak Hayatınızı Değiştirin

Bazen işin içinden nasıl çıkacağını bilemiyorsunuz, kapana kısılmış gibi hissediyorsunuz değil mi?

-İstemediğiniz şeyleri yaşarken,

-Hedefinize yaklaşamadığınızı hissettiğinizde veya

-Hedefe yakın ama yine de “ahh işte yine eksik” dediğinizde otomatik olarak sorduğunuz soru nedir?

"NEDEN?" sorusu, değil mi?

-"Neden bu sefer de yapamadım?"

-"Neden beni seçmediler?"

-"Neden bunlar hep bana oluyor?"

Zannediyoruz ki biz “nedeni” bulduğumuzda başarıya ulaşacağız, sorunumuz düzelecek. Bu sorunun cevabı bizi hedefimize daha çok yaklaştıracak...

Halbuki tam tersi işliyor. Einstein'nın da dediği gibi “Bir problemi yaratan bir zihin, aynı düzeyde çalışarak o problemi çözemiyor”

"SORUN"u bulmaya çalışma eylemi, anlık olarak bir rahatlık verse de -"Sorunla ilgileniyorum", "Sorumluluk alıyorum" düşüncesi - devamında ÇÖZÜME odaklanma sağlanamadığında aynı sorunu yaşamaya devam etmeye neden oluyor. Evet bazen sorunun kaynağını bulmak iyi oluyor çünkü “Hmmm evet ben hep böyle düşünüyor, böyle yapıyordum sonuçları da bunu doğurdu; demek ki çözüm benimle başlıyor” diye düşünmeye yardım edebiliyor.

Fakat burada kritik bir eşik noktası var ve o aşılmadığında, yani sorunu yaratan zihin noktasında kalmaya devam ettikçe “Nedeni Sorgulama Döngüsü” dediğim döngü başlıyor.

-İstenmeyen durum yaşanıyor

-NEDEN? sorusu soruluyor

(Çözüme odaklanılmadığında)

-Daha fazla istenmeyen durum oluşuyor

-NEDEN? sorusu tekrar soruluyor...

NEDEN sorusu bizi geçmişte tutar ve istemediğimiz durumu yaşamaya devam etmemize sebep olur. Değişim istemeyen ego zihninin en sevdiği oyunlardan biridir; hem sorunla ilgileniyor gibi hissedersiniz hem de aslında aynı yerde kalmaya devam edersiniz;)

Asıl sormanız gereken soru ise: "NASIL?"

Çünkü bu soruyu sorduğunuz anda zihniniz cevabı bulmak için alternatifleri ortaya koyacak, hedefinize sizi yakınlaştırabilecek aksiyon planlarını ortaya koyabilecek. Nasılı sormaya başlarsanız artık sorunu yaratan zihinde değil, çözümü gören ve ona nasıl ulaşacağını sorgulayan zihinde olabilirsiniz.

-Nasıl istediğim işte çalışmaya başlayabilirim?

-Nasıl istediğim gibi bir ilişki yaşayabilirim?

-Nasıl daha fazla para kazanabilirim?

Hayatınızın kontrolünü elinize alın ve doğru soruyu sorun.

4 Adımda Bunu Uygulamaya Var Mısınız?

1. Adım: Şu andaki en çok istediğiniz şey ne ise onu yazın:

İş, İlişki, Para...

2. Adım: Şimdi soru cümlenizi oluşturun:

"NASIL ...... Kazanabilirim/Sahip olabilirim/Yaşayabilirim? "

3. Adım: Evreni dinleyin; meditasyon yapın, işaretleri izleyin, iç sesinizi duyun.

4. Adım: Mesajı aldınız, artık sıra "Adım Atmak" kısmında. Bilmek yetmez, adım atıp o enerjiye girmeniz gerekli. Başlayın, herşeyin tam olmasını beklemeyin.

Unutmayın Evren sizi isteğinize ulaştırmak için hazır ama siz yola çıkmak zorundasınız;)

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil ESKİCİOĞLU ÖZKAL

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

Twitter: @SevilEskicioglu

Facebook: Sevil Eskicioğlu Yaşam Koçu