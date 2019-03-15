Enerji Vampirlerinden Korun

Var mı hayatında bir enerji vampiri?

Hani onunla konuşmadan önce enerjin ve keyfin yerindeyken, bir süre sonra enerjinin çekildiğini hissettiğin, yanından ayrıldığında kendini tükenmiş bulduğun...

Enerji vampiri eğer çok yakın çevrenden değilse, arkana bakmadan devam edebilirsin hayatına. Peki ya ailenden bir üye ise? Ya da iş arkadaşın? İşte o zaman enerjini nasıl koruyacağını iyi bilmelisin.

1) Tarafsız bir arkadaşına danış

Enerji vampirlerinin en temel özelliklerinden biri sana kendini suçlu hissettirmek ve seni şüphe enerjisi ile baş başa bırakmaktır. Böyle anlarda danışabileceğin, fikirlerine güvendiğin ve sana tarafsızca yol göstereceğini bildiğin bir arkadaşın olsun. Enerji vampirinin zihnine girmesine izin verme.

2) Kendini "birinci" sıraya koymak

Enerji vampiri sana, "kendini düşündüğün" için kendini kötü hissettirmeye ve seni manipüle etmeye çalışacak. Enerji vampirine karşı kendini korumak istiyorsan, "Önce ben!" demeyi alışkanlık haline getirmelisin. Sen kendine değer vermezsen, kim verecek?

3) "Hayır" da çok güzel bir cevaptır

Bize hep "Evet" demek güzel bir cevap, hayır demek ise yanlış bir cevap olarak öğretildi. Doğru olan ise; Hayır cevabının da Evet cevabı gibi sadece bir seçenek olması.

Enerji vampiri senin "Hayır" cevabından mutlu olmayacaktır; trip atacak, suçlayacak ya da kavga çıkaracaktır.

Peki bu senin için ne kadar önemli? Senin seçeneğine saygı duymayan ve bu yüzden kavga çıkaran birini sen ne kadar ciddiye alacaksın;)

4) Sınırlarını belirle

En büyük problem ilişkilerde sınırları belirlememek. Ya kapıları tamamen kaldırıyoruz, ya da duvar örüyoruz. Halbuki kapıyı ne zaman, hangi şartlarda kapalı tutup, hangi şartlarda açık tutacağına karar verebilirsin. Yakın arkadaşlarınla, aile üyelerinle, sınırlarını belirle. Kurallarını koy. Bunları karşı tarafa tek tek açıklamak zorunda değilsin. Bu bir ilişki ve senin de söz hakkın olduğunu unutma. Enerji vampirleri sadece kendini düşünür, seni düşünmesini bekleme. Sen kendi sınırlarını çiz.

5) Profesyonel destek al

Enerji vampiri çok yakınınsa ve yukarıdaki maddeleri hayata geçirmekte çok zorlanıyorsan, çünkü kabul edelim enerji vampirleri kendini çok iyi saklamış ve sen yıllarca bu ilişkinin içinde kalmış olabilirsin, profesyonel destek almayı değerlendir. Kendini sevmen, kendini seçmen, sınırlarını koyman konusunda bir rehber ile çok daha kısa sürede kendi gücünü fark edip, kendini korumaya başlayabilirsin.

Sen ışıksın. Fakat senin var olma sebebin, kendini tüketerek başkalarını ışıldatmak değil. Işıldayarak onlara kendi ışıklarını hatırlatmak.

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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