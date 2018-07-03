"Geçmiş seni geleceğe götürmeyecek"

10 yıldan uzun süredir kişisel gelişim hayatımın bir parçası. Ve bu yolculuğun öyle bir dönemi vardı ki, çamura saplanıp kalmış bir araba gibiydim; aynı yerde sayıyordum...

Öyle muhteşem bir düzenin parçasıyız ki, ne ararsak onu veriyor bize. Tıpkı telefon açmak gibi. Ayşe'ye ulaşmak için Ayşe'yi ararsın öyle değil mi? Burak'ı değil.

O bahsettiğim dönemde sürekli olarak "problemi arıyordum", "problemi bulmaya çalışıyordum", "problemin özelliklerini anlayıp sonra da bunu saatlerce konuşuyordum" :)

Sonuç: Evren de bana konuştuklarımı vermeye devam ediyordu. Bu ister "borç" olsun, ister "ilişkimin olmaması olsun", ister "beni anlamayan insanlar" olsun!

Farkındalıkla ilgili en büyük karmaşalardan biri bu; bizi sınırlandıran düşüncemizi, kendimize çizdiğimiz sınırı ya da hayatımızdaki tekrar eden döngüyü buluyoruz ki bu çok önemli bir parça, bulmacanın kilit noktalarından biri; ama bulmacanın kendisi değil! :) Önemli olan onu fark ettikten sonra artık seçim yapmak ve "Ben bu oyunu oynamayı bırakıyorum" demek!

Eğer bu dediğimi yapmazsan hayatını o bulmaca yaparsın. Kişisel gelişim diye görünen bu problemi bulma, onunla oynama oyunu hayatın olmaya başlar.

Peki ne yapacaksın?

Neden mutsuz olduğunu, seni sınırlandıran düşünceni, kendine koyduğun bariyeri saptadıysan çözümü konuşmaya başla artık. Çözümü seç, çözümü konuş, çözümü hayal etmeye başla. Açsın mesela, ne yaparsın? "Acaba ben niye açım" diye saatlerce konuşmaya devam mı edersin yoksa kalkıp karnını mı doyurursun?

Bu dediğim eğilim beyninin çalışma şekli o yüzden yalnız değilsin. Çünkü bir problem yaşadığın zaman beynin sorunun nedenini bulmaya çalışıyor ve o anda anlık bir rahatlama hormonu salgılıyor: Sorunum var ve onunla ilgileniyorum".

Fakat bu noktada uzun süre kaldığında konu çözüme ulaşmak yerine sorunu yaşamak oluyor. O yüzden konumuz kaçmak, yok saymak, "aman aman ben süperim" diye içinde birşeyler rahatsız ederken üstünü örtmek değil; konumuz sorunu gör, fark et ve sonra çözümü seç!

"Geçmiş seni geleceğe götürmeyecek"

İstediğin hayatı konuşmaya başla; nereye doğru ilerlediğini, ilerlemek için hangi adımları attığını, isteklerini!

O isteği gerçekleşmiş olan Sen şu anda nasıl hissederdin, neler konuşurdun, neler yapardın, nasıl davranırdın? Öyle olmaya başla!

Sormaya başla Evren'e; "Ben .......yı istiyorum, bunun için ne yapmalıyım?"

Ayşe ile konuşmak istiyorsan, Ayşe'yi arama zamanı:)

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



