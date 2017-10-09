Güç Sende Artık!

Hayatından mutsuzsun, ve birşeylerin değişmesini istiyorsun. Bu değişimin gerçekleşmesi için 2 yol var:

-Ya yeni birşeyler dışarıdan hayatına girecek,

-Ya da sen değişecek ve o yenilikleri hayatına çekeceksin.

Ve umuyorum ki, sadece ilk seçeneği bekleyerek zamanın akıp geçmesine izin vermeyeceksin.

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Bu böyle olmamalıydı!

2010 yılı…

-İlişkilerim hep benzer şekillerde sonlanıyordu…

-Çalışıyordum ama acaba bu benim istediğim iş miydi yoksa benden beklenen miydi…

-Gelirim artıyordu ama borçlarım ve giderlerim de onlarla orantılı olarak artıyordu…

-Mutsuz ve sinirli biri haline dönmüştüm ve bu halimi sevmiyordum…

-Evet, Hayal ettiğim hayat bu değildi!

Eğer ilk seçeneği takip edersem beklemeye devam edeceğimi ve birgün geriye dönüp baktığımda hayatım değişmemişse hayatımı boşa harcamış gibi hissedeceğimi fark ettiğimde, kendime geldim!

Ortada bir sorun vardı. Peki ya çözüm?

Ya bekleyecek ve şartların değişmesini umacaktım, ya da bunun değişmesi için “bana düşenleri” yapacaktım.

İşte bu 2. Seçenek beni Kişisel Gelişim yolculuğuna çıkardı ve o zaman anladım, kişisel gelişim ile ilgilenmek “sağlıklı yemek yemek, uyumak, spor yapmak, sevdiğin kişilerle bir arada olmak” gibi, MUTLU, ÖZGÜR, TATMİN EDEN bir hayatın olmazsa olmazı.

Benim “Ben mutsuz olmak için hayata gelmiş olamam” demem ve Mutlu Sevil olmayı seçmemle birlikte Evren ihtiyacım olanları bana göndermeye başladı. İhtiyacım olan kitaplar, motivasyon konuşmacıları, yaşam koçları, Kundalini Yoga… Hergün çalıştım, haftasonları evden dışarı çıkmadan satın aldığım online kursları izledim, teknikleri uyguladım, birebir koçluk aldım ve kendi sınırlarımdan özgürleşmeye başladım.

Ve adım adım, hergün biraz daha ileriye giderek, hayatım hayallerimin ötesine dönüştü:

-Hayalimdeki adamla tanıştım, 4.5 ayda evlenme teklifi aldım; şimdi onunla evliyim ve hayallerimdeki gibi New York’ta yaşıyoruz

-Her zaman insanların hayallerinin peşinden koşması gerektiğini söyler ve “Hayallerini yaşayabilecekleri” konusunda motive ederken, şimdi insanların hayal ettikleri hayatları yaşamalarına rehberlik edip mucizeler yaratmalarına yardım ediyorum.

-Kundalini Yoga ve Meditasyon Eğitmeni oldum, online olarak Dünya’nın heryerinde öğrencilerimle dersler yapıyoruz,

-Türkiye’de online kurslarına katılıp takip ettiğim Dünya’nın en iyi, Oprah’ın en beğendiği yaşam koçları listesindeki Gabby, Marianne sadece bana koçluk yapmadı, hem de benim başkalarına yardım edebilmem için beni eğitti…

-Sabahları şükretmeye başladığımda sayfaları dolduran bir hayat yaşıyorum… Ve en güzeli de eskiden bunları söylemeye çekinirken şimdi büyük bir mutlulukla yazıyorum, çünkü senin de yapabileceğinden en ufak şüphe duymuyorum.

7 yıl önce; eğer o gün, evde mutsuz kendime acıma halinde ve “Bu böyle olmamalıydı” dediğim zaman; “BÖYLE OLMAMALI VE BEN İSTEDİĞİM HAYATI YARATACAĞIM” diye karar vermeseydim, bugün seninle bunları paylaşıyor olamazdım ya da işte bilirsin ya “kitaplardan okunma cümlelerle” paylaşırdım ve sen “He, he” der, muhtemelen bu kısma kadar okumazdın:)

Şimdi biliyorum ki, içindeki bir ses EVET diyor, içinden bir ses SEN DE YAPABİLİRSİN diyor, içinden bir ses BEN İSTEDİĞİM HAYATI YARATIRIM diyor. O sesi takip et, çünkü o sana DOĞRUYU söylüyor. Şimdiye kadar unutmuş olabilirsin fakat bu gerçek olanı değiştirmez;

SEN EVRENİN BİREYSELLEŞMİŞ HALİSİN ve o hayalindeki hayatı yaratabilirsin.

Bugün bu kararı ver ve yaz; BEN EVRENİN BİREYSELLEŞMİŞ HALİYİM VE İSTEDİĞİM HAYATI YARATABİLİRİM! HE-MAN i hatırla, gücünü kullanmaya başlaması için seçimini yapıyor ve bağırıyordu. Sıra sen de; "GÜÇ BENDE ARTIK!!!" :)

Bugün bunu kendine tekrar tekrar tekrar hatırlat ve istediğin hayatı düşlemeye başla. Çünkü bunu sen yaratacaksın ve ilk adımı; gücünü hatırlaman ve ne istediğini seçmen!

Düşüncelerini, varsa sorularını lütfen aşağıdan benimle paylaş!

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu bireysel seansları ve Kundalini Yoga & Meditasyon derslerim hakkında bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni