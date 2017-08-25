İstediğin Hayatı Yaratmanın 5 Temel Kuralı

Kişisel Gelişim ile ilgileniyorsan ve çekim yasasının gücünü keşfettiysen, “istemediğin şeyler gerçekleşmesin diye uğraşma” oyununa mutlaka yakalanmışsındır.

-Sevgilim beni aldatmasın

-Patronum gıcık bir adam olmasın

-Bir daha yokluk çekmeyeyim

-Bir yıl daha bu sıkıntılı iş yerinde çalışmayayım

……

Yani kısaca “korktuğun şeyler olmasın” diye uğraşmaya başlamışsındır:) Ya da belki de şu anda bu satırları okurken de fark ettin ki, şu anda odağın korkunda.

Bunun çok normal bir eğilim olduğunu söylemekle birlikte, fazlasının hayatını dönüştürmek yerine seni girdaba sokacağını söylemek zorundayım. Evet ne istemediğini bilmen çok güzel, fakat ne istemediğini artık net bir şekilde fark ediyorsan artık sıra hayatının nasıl olmasını istediğine odaklanmakta!

Saatlerinizi, günlerinizi, aylarınızı ve hatta yıllarınızı sürekli olarak ne istemediğinizde, nelerin ne kadar yanlış gittiğinde harcarsanız; yine aynı girdaptasınız demektir.

İstediğiniz hayatı yaratmak istiyorsanız , aşağıdaki 5 temel kuralı hatırlayın:

1- İstediklerimizi değil, sürekli olarak düşündüklerimizi (yani inandıklarımızı) hayatımıza çekeriz.

Yani sen istediğin kadar “Ben sevgi dolu bir ilişki istiyorum” diye söyle, arka tarafta bilinçaltında “Beni sevmezler” çok kuvvetli bir inancın var ise; ya seni sevmeyen kişilere çekileceksin veya karşındaki adam seni çok sevse bile sen içten içe inanmadığın için durumu sürekli sorgulayacak ve adamın uzaklaşmasına neden olacaksın. O yüzden o inancını fark ettiysen yapman gereken>

2- Neye odaklanırsan>Sürekli olarak aldatan, kötü, karşısındakine değer vermeyen kişilerin ne kadar fena olduklarını konuşmak, eski ilişkilerinde nasıl değer gösterilmediğini anlatmak sadece bu enerjileri daha da fazla alanına dahil edecek demektir. Çekim Yasası “Aaaa şimdi negatif şeyler söyledi, bunları gerçekleştirmeyeyim” demez. Sen neye odaklanır, neye bakar, neyi düşünürsen>

3- Sen enerjini istediğinin seviyesine çıkaracaksın, o sana inmeyecek

Çekim Yasası ile ilgili en çok unutulan noktalardan biri. Şu anda hayatına birşeyi dahil etmek istiyorsan; ilişki, para, iş gibi muhtemelen çok güzel ve yüksek bir enerji seviyesinde>

4- Havuzun altındaki delikleri kapat

3. Kuralda, senin enerjinin ne kadar önemli olduğunu hatırladın. O zaman o enerjiyi korumanın da ne kadar önemli olduğunu hatırlatmama izin ver. Ailen, arkadaşların… Biliyorum çok seviyorsun fakat eğer ki yanlarındayken enerjini koruyamıyorsan emin ol senin düşük enerjin>

5- Tekrarlamak, Sabır ve İnanç

Bazı isteklerin istediğin anda gerçekleşecek, bazısı ise zaman alacak. Zaman almasının sebebi Evren hazırlayamadı diye değil, sen henüz>Evrende sınır yok, sınırlar bizim zihnimizde. O yüzden bu işin adı Kişisel Gelişim, kendi sınırlarımızdan özgürleşmek. İstediklerin zaten yaratıldı ve sana gelmeyi bekliyor, yapman gereken kendi önünden çekilmek.

Düşüncelerini, varsa sorularını lütfen aşağıdan benimle paylaş!

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu bireysel seansları ve Kundalini Yoga & Meditasyon derslerim hakkında bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni