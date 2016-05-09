İsteğine Daha Hızlı ve Kolay Ulaş!

Hayatınızda olmasını istediğiniz şeyleri yaratabilmek için “hayal etme” yeteneğinizi kullanmaya "Vizyonlama" denir. (Shakti Gawain)

Mutlu ilişki, severek çalıştığınız iş, araba, daha çok para, daha güzel hissetmek, daha cesur hissetmek, daha huzurlu hissetmek, uzun zamandır çalıştığınız projeyi tamamlamak, başarılı sunum yapmak veya geliştirmek istediğiniz bir yetenek…

Ne isterseniz isteyin, vizyonlama yapmak size kapıları açacaktır.

Bu tekniğin çalışma mantığını çekim yasası ile açıklayacak olursam; birşeyi vizyonlamaya başladığınızda, enerji düzeyiniz yükselmeye başlar. Kendinizi hayalinizdeki kişi olarak görmeye başlarsınız ve değişen frekansınıza bağlı olarak hayatınıza o kapsamdaki olayları, kişileri çekmeye başlarsınız. Eğer pozitif bilim açısından kanıt isterseniz, “beynin gerçek olanla gerçekmiş gibi olana aynı ya da benzer ölçüde tepki verdiği” kuralını hatırlayın.

İstediğiniz bir fiziksel hareketi daha kolay öğrenmek için (dans, spor gibi); istediğiniz davranış modelini hayata geçirmek için (topluluk önünde konuşma, özgüven artışı gibi) veya hayal ettiğiniz işi, ilişkiyi, arabayı yaratmak için… Sınır yok, vizyonlama emrinizde.

İşte Vizyonlama Sanatı’nın 7 Kuralı:

1- Günde 1 kere uygulamak

Vizyonlama hayal etmektir; fakat püf noktası, bilinçli bir şekilde Evren'e isteğinizi iletmek, enerjinizi isteğinizle aynı noktaya çıkartmaktır. Talebiniz Evren tarafından alındıktan sonra bütün gün hayal dünyasında yaşayıp Evren'in önünüze getirdiği fırsatları kaçırmak istemezsiniz.

2- 5-10 dakikayı geçmesin

Daha uzun süre uygulamak ne Evren'in size isteğinizi daha hızlı getirmesini ne de sizin ne kadar çok istediğinizi daha çok anlamasını sağlayacak.

Tam tersi daha uzun süre yapmaya çalıştığınızda dikkatiniz dağılacak, "NASIL" ına takılacaksınız ve amacınız isteğinizle hizalanmakken kendinizi "Neden olamayacağı" hikayelerini düşünürken bulacaksınız.

Başlamadan önce alarmı ayarlayın; 10 dakikadan fazla sürmesin.

3- Detayları görün

Hayalinizi yaşıyorsunuz; nasıl bir ortamdasınız, yanınızda kimler var, nasıl giyinmişsiniz, müzik var mı veya bir koku? Detaylarla kendinizi tamamen o anı yaşayan versiyonunuza götürün: Sevgilinizle beraber restaurantta keyifle yemek yerken; yeni işyerinizde çalışırken veya yeni arabanızı kullanırken.

Üzerinizde nasıl bir kıyafet var, nasıl yürüyor, nasıl konuşuyorsunuz. Yanınızda kim var, neler konuşuyorsunuz…

4- Hissetmek

Şimdi nasıl hissettiğinizi fark edin; keyifli, heyecanlı, kıpır kıpır...

Eğlenceli ve mutlu!

Hisleriniz enerji seviyenizi ve frekansınızı yükseltmek için en önemli katalizörler.

5- Kendinizi resme dahil edin

Vizyonlamayı yaparken film izliyormuşsunuz gibi olmasın; filmin içindeymişsiniz gibi olsun! O gördüklerinizi yaşayın. Ellerinizi görün, ayağınızdaki ayakkabıları, sevgilinizin, arkadaşlarınızın veya yöneticinizin sizinle nasıl konuştuğunu, size nasıl baktığını hissedin.

6- Sonuca ve sonrasına odaklanın

Örneğin ilişki istiyorsunuz; nerede tanışıyorsunuz, ilk nasıl konuşuyorsunuz... bunları vizyonlamayın.

Tanışmışsınız, o aşamalar geçmiş, artık "sevgilisiniz" bunu görün. Onunla yurtdışına seyahat ettiğinizi görün, beraber arkadaşlarınızla eğlenceli vakitler geçirdiğinizi.

Veya iş istiyorsunuz; görüşmeleri, davet aldığınızı vizyonlamayın. İş yerindeki günlerinizi hayal edin, arkadaşlarınızla öğle yemeklerine çıktığınızı, işinizi yaparken ne kadar iyi hissettiğinizi görün!

7- Fiziksel olun

Gülümseyin, "Yuppiii!" diye bağırın, kendinizi alkışlayın!

Enerjinizin ne kadar çok değiştiğini hissedin.

BONUS:

Evreni sınırlandırmayın. Vizyonunun sonunda "Bu veya daha iyisi geldiği için teşekkür ederim" diye ekleyin.

Test etmek istiyorsanız, bir isteğinizi seçin ve 21 gün boyunca bu egzersizi yapmaya karar verin.

Ne kaybedersiniz ki?

Tam tersi, hem sizi çok keyiflendireceğini düşündüğünüz hayalinizi 5 dakika boyunca yaşayacaksınız; hem de o 5 dakikalar sizi hayalinizle buluşturacak!

Daha Az Kork, Daha ÇOK SEV ve Daha Fazla İzin Ver

Sevgilerimle,

Sevil ESKİCİOĞLU ÖZKAL

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

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