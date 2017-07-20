Kadın Enerjini Sahiplenmeye Başlamak İçin 3 Alışkanlık

Kadın enerjisi üzerine çalışmaya ihtiyacın olduğunu mu hissediyorsun?

-Belki regl düzensizliği yaşıyorsun, belki o dönemleri çok sancılı geçiriyorsun, belki ilişkinde sürekli bir çatışma halindesin, belki de ilişkinin erkeği gibi olduğunu hissediyorsun…

Ya da;

İlişki, bereket, yeni bir iş hayatına çekmek için bir sürü şey yapıyorsun, ama bir türlü istediğin sonuçları alamıyor ve tıkanmış hissediyorsun?

Birçok tanıdığım kadın dışarıdan ne kadar feminen görünse de hayatı o kadar maskulen yaşamaya çalışıyor ki!

Bunu çok net görebiliyorum, çünkü ben de öyleydim. İş hayatında çoğunlukla erkek egemen bir ortamdaysanız, sizi dikkate alsınlar, sırf kadın olduğunuz için farklı görmesinler diye>Peki nedir feminen enerji?

Sadece duygusallık, ağlama veya kırılganlık mıdır?

Feminen enerji yaratım gücüdür! Bu çocuk yapmak da olabilir, proje yapmak da! Manyetik bir güçtür. Bir “olma” enerjisidir. (İngilizcedeki “being” enerjisi)

Herşeyi oldurmaya çalışmamız ve sadece "yap yap yap" enerjisiyle yaşamaya çalışmamız ise, bizim gerçek kapasitemizi yaşamamızdan uzaklaşmamıza neden oluyor. Halbuki dengeye ihtiyacımız var. Feminen enerjimizin güzelliklerden yararlanıp, ihtiyaç duyduğumuz anlarda da maskulen enerjimizle adımları atmak "kadın" olarak gelmeyi seçtiğimiz bu anda bizi çok daha farklı noktalara getirecek.

Gücünüzü hatırlamaya ve izin vermeye hazır mısınız?

1- Sabırlı olmayı seç:

En zor noktalardan biri öyle değil mi? JHemen olsun istiyoruz. Çok hızlı gerçekleşsin. Sonra bizim istediğimiz hızda gerçekleşmeyince kontrol etmeye çalışıyoruz. "Yap yap yap" enerjisi ile (maskulen enerji).

"Sana düşeni yap ve gerisi için güven enerjisini hayatına daha fazla dahil et"

Böylelikle enerjini doğru şekilde yönetmiş ve sanki ne kadar uğraşsan da olduramıyormuş gibi hissetme durumundan çıkacaksın. Ayrıca, sen eşinin/sevgilinin adım atmasına zaman tanımadan herşeyi yapmaya çalışırsan, onun alanına girmiş oluyorsun, bunu da unutma;)

2- Dinle:

İlişkilerle ilgili çalıştığım her kadına ödev olarak verdiğim, grup çalışmalarında yaptırdığım egzersiz. "Dinlemek"

Dinlemek nasıl bir enerjidir? Dinlemek olma durumudur, dinlemek anda kalmaktır, dinlemek alan tutmaktır. İlişkinizin değişmesini mi istiyorsunuz? Karşınızdaki erkeği daha çok dinleyin.

3- Kırılganlığından ve duygusallığından utanma:

Hissetmeyi, ağlamayı, hassas olmayı utanılacak veya kaçılacak birşey gibi görme. Bunlar senin en güçlü yönlerin, bunu bastırman gerektiğini zannettin fakat artık kabul etme. Başkalarının seni kabul etmesi için önce sen kendini kabul et. Hissetmenin, duygusal zekanın gücünü fark et.

Kadın olarak Dünyaya gelip erkek gibi yaşamaya çalıştığımız için en yüksek potansiyelimizi yaşayamıyoruz.

Bu arada sakın bir yanlış anlama olmasın, bu yazdığım feminist bir yaklaşım değil, erkek enerjisi ve erkeklere kesinlikle ihtiyacımız var iyiki varlar çok şükür:) Bu yazı "kadın enerjini sahiplenmekle" ilgili. Bunun için aylar yıllar saatler harcamayı bekleme. Şimdi adım at!

Düşüncelerini, varsa sorularını aşağıdan benimle paylaş!

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı