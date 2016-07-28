Kadınlar için Finansal özgürlük

Para ile ilişkiniz nasıl?

Örneğin paranın konusu geçtiğinde karnınıza kramplar giriyor, başınız ağrıyor veya göğsünüz sıkışıyor mu? Konu bir an önce kapansın mı istiyorsunuz? Paranın düşüncesi bile sizi strese mi sokuyor?

Eğer öyleyse şu anda yaşayabileceğiniz bolluk ve berekete izin vermiyorsunuz demektir!

Nereden mi biliyorum?

Çünkü Evren sevgiyi, bolluk ve bereketi bize her an sunmaya devam ediyor fakat tıpkı ilişki ve sevgili ile buluşma konusunda olduğu gibi parayla da buluşmak istiyorsak onunla ilişkimizin, onunla frekansımızın daha yüksek, daha sevgi dolu bir noktadan gerçekleşmesi gerekiyor.

Şöyle düşünün; siz de sizi seven yere, sizi seven insanlara gitmek istemez misiniz? Çünkü oraya çekilirsiniz! İşte para da aynen çekiliyor veya itiliyor;)

“Parayı sevme” düşüncesi hiç spiritüel gelmiyor değil mi kulağınıza? “Ay tamam herkes para ister ama parayı sevmek biraz bencilce, başkalarını düşünmeyen biriymişim gibi geldi” diyorsanız eğer, sorum;

“Kendinizi seviyor musunuz?”

Evet, kendinizi, ailenizi, çevrenizi seviyor musunuz?

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Eğer cevabınız EVET ise, en azından amacınız kendinizi SEVMEK ise, bereket enerjisine izin vermelisiniz. Çünkü;

-Hak ettiğiniz paraya, bolluğa, berekete ve gerçek kapasitenize izin vermediğiniz her an;

-Bilinçaltınızdaki para, zengin insanlar ile ilgili negatif düşünceleri dönüştürmediğiniz her an,

-Sizi duygusal olarak hapsetmesine rağmen belirli alışkanlıklarınıza devam ettiğiniz her an kendinize sevgi vermiyorsunuz demektir çünkü hak ettiğiniz fırsatları, bolluğu kendinize vermemek de kendinize sevgi göstermemek demektir.

Şimdi bir daha sorun kendinize: PARA ile ilişkiniz SEVGİ üzerine mi yoksa KORKU, ENDİŞE, PİŞMANLIK, SUÇLULUK, YOKLUK üzerine mi?

A Course in Miracles da dediği gibi bize düşen SEVGİYİ aramak değil, sevginin gelmesine engel olan blokajları bulup kaldırmak!

Bugün bunun için bir adım at ve

1. ADIM:

PARA denildiğinde aklına gelen negatif ilk 3 şeyi yaz.

2. ADIM:

Şimdi bunların yerine olmasını istediğin sıfatları koy.

3. ADIM:

Seçim yap ve bu yeni olumlama cümlelerini küçük kağıtlara yazıp cüzdanına koy.

Ve mucizelere izin ver! :)

Para da ilişki gibi, iş gibi. Kapasitenin altında yaşadığın zaman tıkanmış, sıkışık ve kısıtlı hissediyor; ruhun özgürlüğün tadını çıkaramıyor, mutluluğuna izin veremiyorsun.

Bugün seçim yap ve hak ettiğin mutluluğa, bolluğa ve berekete izin vermeye başla!

Bu konuda daha da ilerlemek ve PARA ile ilgili sınırlarını dönüştürmek istiyorsan, 11 Ağustos’ta yeni bir workshop başlatıyorum: 8 Hafta sürecek olan “Kadınlar İçin Finansal Özgürlük Workshopu”. Detaylara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsin. Grup çalışmalarının beraber iyileştiren enerjisini yakala, para senin önünde engel olmasın. Çünkü sen küçük oynamaya gelmedin hayata!

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

Twitter: @SevilEskicioglu

Facebook: Sevil Eskicioğlu Yaşam Koçu