Karşılaştırma Yapmayı Bırak

Karşılaştırma yapmak, kendinle ilgili kötü hissetmenin en kolay yolu.



Başkalarının başarılarıyla, zenginlikleriyle, ilişkileriyle hatta sosyal medya takipçi sayıları ile bile karşılaştırma yapabiliyoruz. Sonuç; stres, endişe, hatta depresyon.



"Comparison is the thief of joy", "Karşılaştırma yapmak, hayattan aldığınız keyfi sizden çalar" demiş Theodore Roosevelt.



Peki nasıl karşılaştırma yapmayı bırakabilir ve hayattan keyif almaya izin verebiliriz?



1- Karşılaştırma yaptığını fark et ve bunu bırakmayı iste

Her kötü alışkanlığın ilk adımı gibi, burada da önemli olan ilk adım, karşılaştırma yapmanın sana verdiği zararların farkında olman ve bırakmayı istemen.



En çok hangi anlarda karşılaştırma yapıyorsun?

En çok kimlerle kendini karşılaştırıyorsun?

Fark et.



2- Dur ve odak değiştir

Her an, her saniye seçim yaparak hayatını değiştirebilirsin.

En çok hangi anlarda karşılaştırma yaptığını fark ettikten sonra bir dahaki sefere karşılaştırma yapacağını fark ettiğin anda dur ve "Bu oyunu oynamamayı seçiyorum" de. Ego'nun oyunu olduğunu fark et ve bu oyunu oynama.



Fark etmedin ya da fark ettin ama yine de yaptın. Enerjin düştü, birkaç dakika öncesine göre daha negatif hissediyorsun. Şimdi bir seçim yap ve odağını değiştir.



3- Takdir etme alışkanlığını geliştir

Karşılaştırma yapmanın panzehiri "takdir etmek"tir.

Kimler takdir eder? Kendine güvenen, onda yeterince olduğuna inanan, başkasındaki iyiyi görmekten korkmayanlar.



Bir alışkanlığı bırakmanın en kolay yolu, yerine yenisini koymaktır.



Hergün en az 3 şey için kendini ve yine gün içinde en az 10 kez çevrendekileri takdir et. Onlardaki iyiyi gör. Sen onlardaki iyi ve güzeli gördükçe, sendekileri de hatırlayacaksın.



-Fark et ve bırakmayı iste

-Dur ve odak değiştir

-Yeni alışkanlığını geliştir



Karşılaştırmayı bırak, çünkü sen hayattan keyif almayı hak ediyorsun!



Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



