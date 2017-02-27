Kendini Değil, Kendinle İlgili Düşünceni Değiştir

Kendini kabul etmek kendini sevmek ne kadar güzel duruyor yazılı olarak değil mi, peki gerçekten anlamı ne demek?

Kendini kabul etmek, kendini sevmek demek; bana gore kendini gelecekteki bir anda değil, şu şu şu hayatına girdiğinde değil, bunu bunu başardığında değil, şu anda SEVMEK ve şu anda NE KADAR MÜKEMMEL olduğunu fark etmen demek.

Peki bunu nasıl yapabilirsin?

-Sen olmaya izin vererek!

-Sana coşku veren, seni keyiflendiren anları hayatında daha çok var ederek!

-İçindeki mükemmel ruhu hatırlayarak!

Bunu sana hatırlatmak için 3 cümlem olacak bunların istersen çıktasını al, ister sayfayı favorilerine ekle ve sürekli okuyup kendine hatırlat. Her birini okuduktan sonra gözlerini 1 dakika kadar kapat ve cümleyi tekrarla. Hissetmeye izin ver.

-“BEN” diye tanımladığın, EGO nun sana kendinle ilgili çizdiği hikaye gerçek sen değil; sen çok daha fazlasısın.

“BEN” diye tanımladığım, EGO nun bana çizdiği hikaye gerçek ben değil; ben çok daha fazlasıyım.

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-Sende bir sorun yok.

Bende bir sorun yok. Ben BENİM.

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-Aradığın ne ise o sende var. Hayatında eksik olarak gördüğün tek şey, SENSİN.

Dışarıda aradığım herşey bende var. Ben TAM ve BÜTÜNÜM.

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EGO korku aracılığı ile konuşan ve sana kendini “küçük, ayrılmış parça” olarak hissettiren tarafın.

Gerçek SEN ise, çok daha fazlası.

Bu hafta bunu keşfetmeye ve kendini severek hayatının mucizelerle dolmasına izin vermeye var mısın?

Bu soruları cevaplandır:

-Hangi anlarda en çok kendin olduğunu hissediyorsun?

-En çok ne yaparken çocuklar gibi eğleniyorsun?

-En çok hangi anlarda “GERÇEK SEN” olduğunu hissediyorsun?

Bu soruları cevaplandır ve bu hafta o anları, o aktiviteleri hayatına daha çok dahil etmek için planlar yap!

Benimle paylaşmak istersen heyecanla bekliyorum.

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu bireysel seansları ve workshoplar hakkında bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı