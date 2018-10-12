Kendini Mutluluğa Programlamanın 5 Yolu

Hocam Gabriel Bernstein'in en sevdiğim sözlerinden biridir "Mutluluk tembel işi değildir".

Çünkü maalesef ilkel zihin sadece korumaya odaklı, mutlu olmaya değil.

Ama güzel haber; tıpkı bir bilgisayarı kullanmak istediğin şekilde programlayabileceğin gibi, zihnini de mutlu hissetmeye programlayabilirsin.

Nasıl mı?

1- Çocuklar gibi eğlen

Madde açık:) Çocuklar gibi eğlen!

Güzel bir müzik açıp kimseye aldırış etmeden söyle, dans et.

İçtiğin kahvenin sonuna kadar tadını çıkart.

En sevdiğin filmi ilk defa izliyormuşsun gibi heyecanla izle.

Kısaca; eğlen:)

2- Meditasyon

Meditasyona başlamama sebebin "Ama zihnim susmuyor ki, sürekli birşeyler düşünüyor" ise, "Hoşgeldinnn!" :)

Meditasyon yapmamızın nedeni o sesin susması. Zihnini kendi haline bırakırsan sürekli birşeyler düşünüyor, öyle değil mi? Ya geçmiştesin ya da gelecekte. Çoğunlukla da olumsuz düşünceler içerisinde kendini buluyorsun.

Meditasyon sırasında rahatladığında, huzuru ve keyfi deneyimlediğindeyse; daha fazla huzuru, rahatlığı, neşeyi gününe ve hayatına dahil etmiş oluyorsun.

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3- Kavga etme

Trafikte saçma sapan önüne kıran bir araba, canını sıkan bir arkadaş ya da gün boyunca sinirlerini hoplatan başka başka konular...

Açık konuşalım, kavga enerjisi sana hiçbir şey getirmeyecek. Hatta tam tersine, "Ona gününü göstereceğim" modunda kaldıkça senin enerjin daha da düşecek.

Ego kavga etmek, uğraşmak istiyor. Bunu fark ettiğim anda kendime şunu soruyorum: "Haklı olmak mı, mutlu olmak mı istiyorum?"

Benim cevabım açık: Mutlu olmak istiyorum!

Peki ya sen?

4- Hareket halinde ol

İster yürüyüş yap, ister yoga, ister başka bir spor.

Düzenli egzersiz beyninin yeniden yapılanmasına yardım ediyor. Bedenini hareket ettirerek, çok daha olumlu, pozitif ve dayanıklı olman mümkün!

Hadi Ego'nun tembelliğini bir kenara koyalım ve harekete geçelim.

5- Gül

Yok, çiçek olan değil hani yüz kaslarınla yaptığın o güzel şey var ya, onu yap!

Filozof ve psikolog William James'in şu sözü beni çok etkilediğinde 14-15 yaşlarındaydım:

"Mulu olduğumuz için gülmüyoruz, güldüğümüz için mutluyuz"

Ruhunu, bedenini, zihnini mutluluğa programlayan en güzel aktivitelerden biri gülmek.

Hem yukarıdaki bütün maddelere bir bahane bulsan bile bu sonuncudan kaçış yok:)

Şimdi gülümsemeye başla, devam et, biraz da kahkaha at. Nasıl? Daha mutlu hissettirmiyor mu?

İster bu 5 yolun hepsini kullan, ister bir tanesi ile başla. Yeter ki, zihnini kontrol etmeyi seç ve kendini mutluluğa programla.

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu bireysel seansları ve Kundalini Yoga & Meditasyon derslerim hakkında bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.



Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



