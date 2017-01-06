Kendini Sevme Kampı -3 Adımda Kendinle İlişkini Değiştir

Bireysel seanslarda veya workshoplarda en çok sorulan sorulardan bir tanesi: “Sevil kendimi sevmem gerekiyor, bunu nasıl yapacağım?”

Çünkü herkes bundan bahsediyor; yoga derslerinde, kişisel gelişim kitaplarında, sabah programlarında, öyle değil mi?

Kendimizi sevelimmm!

Yanlış mı?

ASLA!

Fakat bunu bir tarif uygulamaya çalışır gibi düşünmek yanlış.

Bu soruyu duyduğumda verdiğim cevap:

“Sana kendini sevmeyi öğretemem, çünkü Sevgi zaten senin doğan, temel yapı taşın. Ama sana kendini sevmemene neden olan bariyerlerini kaldırmak konusunda rehberlik edeceğim.”

Sorunumuz bu: Sevgiyi, mutluluğu, huzuru dışarıda aramak.

Onları ilişkide veya alacağımız terfide veya yeni işte bulacağımızı sanmak.

Sonuç; onları elde etmeye çalışırken de mutsuzuz, onları elde ettiğimizde de yine bir yetersizlik hissi kaplıyor içimizi. Hatta hayal kırıklığı yaşıyoruz çünkü ilişki olunca sorunlar hallolacak sanmıştık… Sonra da klasik daha önce yaptığımızı yapıyoruz, yine o boşluğu dışarıdan tamamlayacağımız yanılgısına kapılıyoruz ve bir sonraki adım için koşturmaya başlıyoruz.

Peki ben sevgiyi sürekli dışarıda arıyorsam, birşeyler yaparak kendimi sevebileceğimi düşünüyorsam, ben “sevgi bende yok” diye bir yayın yapıyorum demektir, öyle değil mi? Peki bu çekim yasası nasıl çalışıyordu, hatırlayalım: Senin yayın yaptığın frekansa gore olayları/durumları çekersin hayatına.

O zaman sonuç ne olacak: SEVGİNİN HEP EKSİK OLMASI.

A Course In Miracles der ki;

“Senin işin sevgiyi aramak değil, senin işin sevginin sana gelmesine engel olan bariyerleri bulmak”

O zaman haydi gel kendine sevgi vermediğin noktaları fark ederek başla. Haftaya onlarla ilgili neler yapacağını konuşacağız. Ama öncelikle fark etmen çok önemli. Yapacakların:

1- Her sabah güne “Kendime sevgi vermeyi seçiyorum; kendime sevgi vermediğim noktaları fark etmeye niyet ediyorum” diye başla.

2- Bir günlüğün olsun, not defterin. Gün içinde farkındalığını açık tut, notlar al, yaz. Kendine kızdığın, negatif yorumlar yaptığın, sevgi vermediğin noktaları bul.

3- Akşam yatmadan önce “Kendimi bu düşünceler için affediyorum, kendime sevgi veriyorum” diye tekrarla ve önce sol elini kalbinin üstüne koy, sonra sağ elini onun üstüne koy ve birkaç dakika gözlerin kapalı o anı hissederek kal.

Neler fark ettin? Neler yaşadın? Lütfen benimle aşağıdan paylaş.

Önemli bir adım attın, bu haftayı hergün bu adımları uygulayarak geçir, haftaya Kendini Sevme Kampına devam edeceğiz.

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu seansları ve workshoplar hakkında bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı