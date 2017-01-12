Kendini Sevme Kampı -Hikayeni Değiştir

Merhabalar!

Geçen hafta başladığımız Kendini Sevme Kampına devam ediyoruz. Bu hafta Hikayeyi Değiştirme haftası.

Şu hayattaki en önemli ilişkimiz "Kendimizle İlişkimiz". Bütün ilişkilerimizin temeli. O zaman gelin kendimizle ilişkimizi nasıl ileriye taşıyabiliriz ona bakalım.

1. Adım: Tanımlama

Kendinizle ilişkinizde nasıl sıfatlar kullanıyorsunuz?

Örneğin, kendinize kızdığunız anlarda kendinize neler diyorsunuz:

"Çok aptalım nasıl bunu yaptım?"

"Ya beceremiyorum işte"

"Yine yaptım aynı hatayı, ben hak etmiyorum"...

Gibi, neler neler diyorsunuz kendinize?

Peki bu cümlelerin her birinin birer manifesto olduğunun farkında mısınız? ;)

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Bu cümlelerin hayatınızda tekrarlamasını istemediğinize göre değiştirmek istediğiniz, kendinizle ilgili cümlelerinizi seçin.

Farkındalık ve Karar Verme!

2. Adım: Yeni Hikayeni Seç

Kendimizle ilgili aldığımız hangi kararı devam ettirmek istemediğimizi anladıktan sonraki en önemli adım NE İSTEDİĞİMİZE karar vermek.

Eğer ne istediğimize karar vermezsek aynı hikaye sürmeye devam edecek, çünkü zihnimiz boşlukları sevmez. Ne istiyorsun? Kendinle ilgili nasıl cümleler kurmak istiyorsun?

"Ben akıllıyım"

"Ben başarılıyım"

"Ben güzelim" gibi

Seç! Ne istersen o olabilirsin ama şu anda seçme zamanı.

3. Adım: Hikayeni Değiştir

İlk adımda yazdıklarına inanmanın bir sebebi var; çocukluğun. Belki yaşadığın bir olay, belki duyduğun veya şahit olduğun. Fakat ne olursa olsun gerçek değil, çünkü sen "MÜ-KEM-MEL-SİN".

Şimdi hikayeyi değiştirme zamanı.

Bunun için en güzel yöntemlerden biri 2. Adımda yazdığın Yeni Hikayene dair kanıtlar bulmak!

Gelin beraber bir örnek yapalım.

1. Adım: "Ben aptalım" diye kendime kızdığımı buldum

2. Adım: "Ben akıllıyım" yeni hikayem olsun istiyorum

3. Adım'da yeni hikayemi destekleyecek örnekler bulacağım.

Geçmişinize çok dikkatli bakın ve örnekler bulun. İlk etapta bulmakta zorlanabilirsiniz. Çok normal, çünkü yıllarca diğer hikayeye inanmışsınız. Fakat yeterince odaklanırsanız, diğer tezinizi destekleyen örnekler bulacaksınız.

Unutmayın siz neye inanırsanız o gerçek olacak. İnanmak istediğiniz şeyi seçin ve örnekler bulun!

Haftaya Kendini Sevme Kampına devam ediyoruz.

"Kendine neler söylediğine çok dikkat et, çünkü dinliyorsun"

Kendimize doğuştan gelen hakkımız olan sevgiyi, ilgiyi ve değeri verdiğimiz bir hafta olsun!

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı