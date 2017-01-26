Kendini Sevme Kampı- Kendine Değer Ver

Kendini Sevme Kampında en önemli haftaya geldik; Kendine Değer Verme Haftası.

İngilizceki "self-care" ifadesinin Türkçe karşılığı Kişisel Bakım olarak geçiyor ama bu bana yeterli gelmiyor. Çünkü eğer siz de benim gibiyseniz kişisel bakım sadece makyaj ürünleri vs gibi çağrışımlar yapacaktır. O yüzden Kendine Değer Verme olarak kullanmayı tercih ediyorum.

İlk 2 haftaki egzersizleri yaptığınızı umuyorum, yazıları kaçırdıysanız şimdi burada durun ve onları okuduktan sonra tekrar burada buluşalım;)

A Course in Miracles şöyle der; "Herhangi bir durumda bir eksiklik/yokluk yaşıyorsanız, bunun en önemli nedeni onu vermiyor oluşunuzdur."

Bu kuralı kendini sevmek üzerine uyguladığımızda, açık değil mi?

Kendimizi Sevmek istiyorsak bunu şimdi şu anda hemen yapmaya başlayacağız. Bunu kimse bizim için yapmayacak veya kimseden bunun için izin beklemeyeceğiz. Adı üstünde "Kendini Sevmek".

Aşağıdaki 5 maddeyi uygulamaya başlayın ve yaşadıklarınızı benimle/bizlerle paylaşın. Yalnız çok önemli bir hatırlatma. Maddeleri uygulamaya yarın değil, önümüzdeki hafta değil şu anda okuduktan hemen sonra başlayın. Belki o anda atamayacağınız bir adım ama planlamasını yapın. Yeterki bu sefer de ertelemeyin ve kendinizi arka plana atmayın;)

1- "Kendini sevmek / Kendine değer vermek"in bencilce olmadığını fark edin

Aşağıdaki maddelere geçmeden önce bunu netleştirmek ve tekrarlamak istiyorum: Kendinize özen göstermeniz, kendinize vakit ayırmanız, kendinizle ilgilenmeniz bencilce değilll! Hatta tam tersi, çevrenizdekilere faydalı olmak istiyorsanız eğer önce kendinizle ilgilenmek zorundasınız. Çok basit bir örnek; bardağınız boş olursa başkasına da su veremezsiniz.

2- Kendinizin En İyi Arkadaşı Olun

En iyi arkadaşınıza nasıl davranıyorsunuz?

Peki ya kendinize?

Ne kadar kolay bir karşılaştırma değil mi? Peki bu sana ne anlatıyor?

Kendinin en iyi arkadaşı olsaydın ona nasıl davranacaksan, kendine öyle davranmaya başla. Kendini şımart, kendine ilgi göster, kendine daha anlayışlı ol. Arkadaşının birşeye ihtiyacı olduğunda herşeyi bir kenara bırakıp ona koşuyorsun değil mi, o zaman kendine de öyle koş!

3- Daha Çok "Hayır" De

Dün Elizabeth Gilbert'in (Ye, Dua Et, Sev romanının yazarı) bir yazısını okuyordum, çok güzel birşeye vurgu yapıyor: "Erkeklerin daha barışçıl, daha yumuşak olmayı öğrenmesi gerekiyor Evet; fakat kadınların da daha çok "Hayır" demeyi öğrenmesi gerekiyor".

Biz kadınlar zaten empati yapıyoruz, zaten sürekli olarak başkalarını önceliğe koyuyoruz. Bizim artık "Bize enerji vermeyen şeylere, bize iyi gelmeyen, korkularımızla beslenip bizi daha da fazla aşağıya çeken durumlara" Hayır demeyi öğrenme zamanımız geldi.

Örneğin;

-Arkadaşın davet etti bir partiye ama sen o gün evde kendine vakit ayırmak istiyorsun; ne yapacaksın?

HAYIR ın da EVET kadar güzel ve önemli bir cevap olduğunu unutmayın; ilişkilerinizi korku üzerine değil, sevgi üzerine kurun.

4- Kendine Uzun Bir Banyo Zamanı Hediye Et

Ne kadar basit bir madde değil mi? Ama sizi bir o kadar da zorlayacağına eminim. Yapılması gerekenler orada bir liste olarak sizi beklerken, Himalaya tuzu içine attığınız ılık su ile doldurduğunuz küvette 1.5 saat geçirebilecek misiniz?

Enerjisel olarak üzerinizde biriken negatif enerjilerden arınırken, kendinize verdiğiniz mesaj "sen buna değersin, sen değerlisin, seninle ilgileniyorum" olacak. Deneyin, pişman olmayacaksınız!

5- Kendine Çiçek Al

Evet doğru duydun, kendine çiçek al. İstersen hediye al. İstersen dışarıda güzel bir yemek ısmarla. Örnekleri istediğin gibi çoğaltabilirsin fakat ana fikir "Başkalarından beklediğini kendine vermek".

Çiçek zariflik, aşk, sevgi, değer, yaşam, yaratım gibi kelimeleri çağrıştır bende. Bu nedenle saksı çiçeklerine ek olarak çalışma masamda veya odamda mutlaka bana bunları çağrıştıran çiçek bulundururum.

Sen de ister çiçek, ister o çok istediğin takı veya elbiseyi hediye et kendine; çünkü sen buna değersin.

Kendini sevmek, kendine değer vermek için sebebe ihtiyacın yok; SEN olman yeterli bir sebep. Buna inanmak ve kendine karşı sevgi dolu hissetmek için yapman gereken de önce kendine sebepsiz yere sevgi göstermek; o an içinde fırtınalar kopsa bile.

Çünkü sen kendine sevgi verdikçe, bir gün fark edeceksin ki "Kendini Gerçekten Seviyorsun!".

Yaşam Koçluğu bireysel seansları ve workshoplar hakkında bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı