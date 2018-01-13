Kendini Sevmeye Var mısın?

“Kendini Sevmek”, hatta “Kendini Koşulsuz Sevmek”

Çok büyük ve derin hedefler olarak görülüyor öyle değil mi? Aslında haklısınız, biraz öyle. Sevmek zor olduğu için değil, kendimize karşı sert olduğumuz anlar fazla olduğu için;)

5 dakika önce kendini çok seviyorken, 5 dakika sonra kendine kızgın olma, kendini suçlama şansın var. O yüzden "mükemmeli" arama. Hedefini "Kendini Sevdiğin Anları Arttırmak" olarak koy.

“Kendine geri dönmeye”, “Kendine sevgi verdiğin anları çoğaltmaya" var mısın?

1. Adım: Kendine Sevgi Vermediğin Anları Fark Et ve Yapma

Sevgi zaten senin özün. Yani kaynağı sensin. Dışarıdan alınan, eklenen birşey değil. Hatta biliyorsun, sen içeride kendini sevmediğinde birileri sana ne kadar seni sevdiğini söylese de, “Amannn” diyorsun içten içe. O yüzden ilk adım; kendine nerelerde, ne yaparken sevgi vermiyorsun bunları fark et. Bu anları yapmayı ne kadar azaltırsan, o kadar çok kendine otomatik olarak sevgi vermeye başlayacaksın.

2. Adım: Kabine Dokun

Cidden, kalbine dokun:) Ellerinin kalbinin üzerine koy, ve gözlerini kapatıp derin nefesler al ve ver. Hadi okumayı bırak, sadece 30 saniyede bile değişimi fark edeceksin. Güzel, hissetmeye başladın mı? Tamam şimdi tekrar gözlerini kapat, ellerini kalbinin üzerine koy ve tekrarla, “Seni Seviyorum”. 1 Dakika sonra değişimi hissetmeye başlayacaksın.

3. Adım: Sevdiğin Birine Sarıl

Bazen başkalarına sevgi vermek çok daha kolay geliyor. Ver ona sevgi. Sarıl. Ona sarılıp sevgini gösterirken hatırlayacaksın, sen de “sevgi” var. Ve bu hatırlama hissi, sana kendini tekrar iyi hissettirecek. Ona sarılmak, kendine sarılmak olacak.



Hadi bugün test et! Bir tanesini veya üçünü birden yap, ve lütfen düşüncelerini benimle paylaş. Mutlu haftasonları,



Sevgilerimle



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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni