Kendinize Bir Hediye Verin: "Meditasyon"

Daha önce meditasyonun faydalarını okuduğunuza, duyduğunuza eminim. Artık neredeyse “Nasıl daha fazla para kazanırım?” sorusunun cevabında bile “meditasyon”u adımlar arasında görmek mümkün.

Biraz garip geldiğinin farkındayım çünkü alışık olmadığımız bir tavsiye. Herkes çok çalışmamız gerektiğini, xxx bilgisayar programlarını öğrenmemiz gerektiğini söyler fakat kimse "bak bir kaç dakika anda kalıp Evreni dinlersen hayatın bambaşka olacak, boyut atlayacaksın” diye söylemez. Daha doğrusu "söylemezdi."

Sadece bir kaç temel faydasını sıralayacak olursam; meditasyon yapmak;

-Kan basıncını düşürür,

-Anksiyete ataklarını azaltır,

-Strese bağlı baş ağrısı, ülser ve kas ağrılarını azaltır,

-Serotonin üretimini arttırır, duygusal modunuzu ve davranışlarınızı olumlu etkiler,

-Bunalmış veya duygusal olarak tükenmiş hissettiğiniz anlarda iyileştirir ve sakinleştirir,

-Enerjinizi yükseltir,

-Yaratıcılığınızı arttırır.

Ek olarak;

-Meditasyon yaptığınızda sakin ve neşeli hissedersiniz, bu da Evrenin enerjisi ile hizalanmanıza ve istediğiniz şeyleri daha kolay ve hızlı yaratmanıza yardımcı olur.

Bedeninize ve ruhunuza bir hediye verin: Meditasyon.

Meditasyon yapmak için ihtiyacınız olan 3 şey:

1- Karar Vermek

-Hayır! "Meditasyon yapmak için kendinizi dış dünyaya kapatmanıza, bütün gününüzü ashramda geçirmenize gerek yok:)

Filmlerde gördüğünüz sahneleri unutun. "İlk Aşk İlk Dans" filmindeki gibi dans edemiyorsunuz diye dansa gitmekten uzak kalmıyorsanız, sabah 4.30'da uyanıp saatlerce meditasyon yapmıyorsunuz diye meditasyona şans vermeme düşüncesini bırakın.

-Evet! "Zihninizi susturabilirsiniz." :)

"Ama benim aklıma bir sürü düşünce geliyor, o boşluk hissine giremiyorum" diye düşünebilirsiniz. Çok normal. Bunu kas yapmak gibi düşünün. Zamanla gelişecek. Başlangıç olarak rehber eşliğinde yapılan meditasyonlarla başlayın. Yönlendirmeler sayesinde "İşe ne giysem?" "Ne yemek yapsam?" sorularını düşünemeyeceksiniz.

Şu anda bir karar verin ve mucizelerle tanışın!

2- Uygun Ortam

Meditasyonu sadece yoga salonlarında yapabileceğiniz gibi bir düşünceyle kendinizi sınırlamayın.

-Evde meditasyon yastığı ile kendinize "meditasyon köşesi" yapabilir,

-Yoga matınızı kullanabilir,

-Yatağınızın üzerinde bile yapabilirsiniz.

Gün içinde stresli bir anda sakinleşmek istiyorsanız; metroda, parkta hatta yürürken bile meditasyon yapabilirsiniz.

"Mükemmelin peşinden koşma" oyununa gelmeyin ve ertelemeyi bırakın. Siz karar verdikten sonra her yerde meditasyon yapabilirsiniz. (Önemli toplantı öncesinde iş yerinizin tuvaletinde bile)

3- Vakit

Artık "Ama vakit bulamıyorum" bahanesini bu yazıyı okuduktan sonra kullanamayacaksınız:)

İsterseniz 1 dakika yapın ama “anda kaldığınız her an” sizin için hediye! İşte size bir dakika kadar bir sürede uygulayabileceğiniz bir meditasyon nefesi:

5 sn boyunca nefes alın,

5 sn boyunca nefesi tutun,

5 sn boyunca nefes verin,

5 sn boyunca nefesi dışarıda tutun.

Meditasyonun faydalarını gerçekten yaşamak istiyorsanız; düzenli yapmanız gerekiyor. Günde sadece birkaç dakika. İlk başlarda zorlansanız bile daha sonra gününüzün en keyifli dakikaları olacağına emin olabilirsiniz.

Zamanın sizin için uzadığını, içinden çıkamadığınız sorunlar için ideal cevapların size geldiğini ve en mutlu halinizi yaşadığınızı fark ettiğinizde; her şeyin "Karar Vermek" le başladığını hatırlayıp kendinize bu kararı verdiğiniz için teşekkür edeceksiniz.

Eğer rehber eşliğinde meditasyon yapmak isterseniz; sizler için hazırladığım ücretsiz meditasyon kaydını www.meditasyonum.com dan indirerek güne enerjik, sevgi dolu ve neşeli başlayabilirsiniz.

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

Twitter: @SevilEskicioglu

Facebook: Sevil Eskicioğlu Yaşam Koçu