Kendinize Format Atmaya Hazır Mısınız?

Ken Keyes, Jr; "Çocukluğunda aldığın kararlardan, programlanmandan sorumlu değilsin. Fakat artık bir yetişkin olarak bunları düzeltip / düzeltmeme sorumluluğu %100 sana ait. Başkalarını suçladığın anda değişim gücünü bırakıyorsun" diye ne güzel söylemiş.

Kişisel Gelişim ile ilgileniyorsanız;

-Çocukluğunuzun sizi sınırlandıran inançlarınız üzerinde etkisi olduğunu,

-İlişki yaşadığınız kişileri seçerken aile bireylerinizin benzerleri veya tam zıtlarını seçtiğinizi,

-Kendinizi yetersiz, çirkin, başarısız bulma kararlarınızı alırken ailelerinizin davranışlarının, sözlerinin etkisi olduğunu,

-Hatta şu anda ne kadar paranız olduğunun bile çocukken aldığınız kararlarla bağlantısı olduğunu öğrendiniz.

Buraya kadar sorun yok. Farkındalık çok güzel bir adım, başlangıç noktası. Peki ya sonrası?

Eğer bu noktada kalırsanız sadece "öğrenmiş" olursunuz, hatta belki onları suçlayarak kurban rolünü yaşarsınız ve gücünüzü bırakırsınız.

Kişisel Gelişim ile ilgilenen birçok kişinin maalesef takıldığı nokta "problemi" aramak, "problemi" bulmak ve "problemi" konuşmak.

Sürekli sorunu, sorunun nereden geldiğini, nelere sebep olduğunu konuşmak konuşmak ve konuşmak! Çünkü zihin "tanımadığı çözüme" odaklanmaktansa "bildiği probleme" odaklanmayı tercih ediyor. Bir onkoloji uzmanının kanseri tanımlamasına benziyor, "Vücudun aklı karışıyor ve tümörü korumaya başlıyor"...

Peki bu döngüyü nasıl kıracaksınız?

Çocukken "doğru" diye yorumlayarak aldığınız fakat şu anda size hizmet etmeyen, ilerlemenizin, mutluluğunuzun önünde duran inanç sistemlerini nasıl değiştireceksiniz?

Bilgisayarınıza virüs girdiğini düşünün. Ne yaparsınız?

Belki "Ya nereden kaptım acaba, tekrarlamasın" dersiniz ama sonra tekrar onu çalışır hale getirmeyi düşünürsünüz değil mi? İçindeki korumak istediklerinizi seçer ve doğru çalışmayan yerlere bir format atarsınız;)

Haydi gelin şu anda size hizmet etmeyen düşüncelere format atmaya, uzun süredir sizinle olan düşüncelerden başlayın!

1- SINIRLANDIRAN DÜŞÜNCELER (İNANÇLAR)

Öncelikle şu anda üzerinde çalıştığınız, değişmesini istediğiniz "Gelişim Alanlarını" listeleyin. Kategorileri yazın; Aşk, İş, Sağlık, Beden, Para ... gibi

Sonra her birinin altına "Ailenden bu konuda neler duydun/gördün?" sorusunun cevaplarını yazın. Burada özellikle "negatif" yani şu anda hizmet etmeyen sınırlandıran düşünceleri yazın.

Örneğin aşk hayatınızda ilerleme istiyorsunuz ve bunu düşünürken soruyu okuduğunuz anda aklınıza küçükken duyduğunuz "Aşk yoktur, bitiyor" cümlesi geldi ve siz bunun gerçek olmasını istemiyorsunuz, yazın.

Filtrelemeyin, bu yazı sadece sizde kalacak, açık olun kendinize.

Korkmayın, burada niyetiniz aileye kızmak, onlar için kötü düşünmek değil. Sonuçta onlar da başka inanç sistemlerinden etkilendi.

Şu anda istediğiniz tek şey sizi sınırlandıran kalıplardan çıkmak.

Listeniz örneğin aşağıdaki gibi olmalı:

Aşk

-Sınırlandıran Düşünce

-Sınırlandıran Düşünce

İş

-Sınırlandıran Düşünce

-Sınırlandıran Düşünce

Sağlık

-Sınırlandıran Düşünce

Para

-Sınırlandıran Düşünce

Listeyi yazdıktan sonra;

-Öncelikle, bunları görüp dehşete kapılmıyorsunuz:)

-3 defa derin nefes alıp bırakın ve o rahatlamayı hissedin!

Bunları fark edip gelişim noktalarınızı saptıyorsunuz, hazine bulmuşsunuz gibi düşünün! Bir danışanımla seans sırasında benzer çalışma yaptığımızda çok tatlı bir tepki vermişti; "Oooo, ben bunları bunları düşünüyorsam çok normal şu anda böyle olaylar yaşamam" ve ardından birkaç egzersizle bile en önemli kalıpları değiştirdikçe omuzlarından kalkan yükü ve değişimi görmek çok güzeldi.

Geçmişteki duyduklarınızın, yaşadıklarınızın bugününüzü etkilemesine izin vermek istemiyorsanız çocukluğunuzdan beri onlarca kez izlediğiniz filmi artık yenisiyle değiştirme zamanı gelmedi mi?

"Çok fazla, altından kalkamam" dememeniz için şimdi çalışma alanınızı daraltacağız. Yazdığınız cümlelerin yanına size ne kadar GERÇEK geldiklerini yazın (1-10 skalasında);

1-"Ehhh yok ya inanmıyorum"

10-"Bunun gerçek olmasını istemiyorum ama bu bana %100 gerçek geliyor"

2- YENİ CÜMLELER

Değiştirmek istediğiniz, sınırlandıran cümlelerin yanına yeni cümlelerinizi yazın. Örneğin: Sınırlandıran cümle: "Para zor kazanılır"

Öncelikle kocaman bir çarpı atın bunun üzerine sonra da yazın:

Yeni cümle: "Rahatlıkla para kazanıyorum"

Eğer yeni cümleye çok direnç hissediyorsanız, yazmak bile zorsa sizin için,

"Rahatlıkla para kazanabileceğime inanmayı seçiyorum" yazın.

3- DEĞİŞTİR

Her bir kategoriden en yüksek nota sahip olan düşünceyi seçin. Birden fazla aynı yüksek not var ise iç sesinizi takip edin ve bir tanesini alın! Her seferinde odaklandığınız bir konuyu dönüştürürsünüz ve dönüştükçe inancınız artar ve tekrar tekrar listeye geri dönüp üzerinde çalışabilirsiniz.

Sizi sınırlandıran düşüncelerinizi buldunuz, yeni cümlenizi oluşturdunuz, şimdi değişim zamanı!

-Olumlama Cümlesi: Her sabah güne "Bugün bu hikayeye farklı bakmayı seçiyorum" diyerek başlayın.

-Örnek Bulmak: Eski düşüncenizin doğru olmadığını / Yeni düşüncenizin doğru olduğunu gösteren örnekler bulmak (30 gün boyunca her gün üç adet örnek)

Örneğin, "Zengin insanlar kötüdür, bencildir" diye değiştirmek istediğiniz bir cümle var ise, bunun doğru olmadığını gösteren örnekleri bulun.

Seçiminizi yapın ve kendinize format atın:

Nelere inanmak, neleri yaşamak istiyorsunuz?

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

