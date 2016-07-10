Kontrol Etme Arzusu: İlişkilerin En Büyük Düşmanını 4 Adımda Dönüştür

İlişkilerin en büyük düşmanı “kontrol etme” arzumuz.

Evet, iş yerinde işimize yarayan, günlük hayatın koşturmasında ve üzerimizdeki birçok sorumluluğu yerine getirirken bize kolaylık sağlayan bu özelliğimiz ilişkilerimizin en büyük düşmanı.

Peki “Neden?”

Bir erkek ilişkide en çok ne ister biliyor musunuz? Peki, ya bir kadın?

Kadın en çok duygularıyla ilgilenilmesini ister; ilgilenilmek, şefkat gösterilmek… Gözleri dolu doluysa “Neden dolu dolu olduğu” ile ilgili sorulmasını ister, duygularının karşı tarafça “önemli” kabul edildiğini hissetmek ister.

Erkek ne ister?

Erkek saygı duyulmak ister; “düşüncelerine” önem verildiğini hissetmek ister.

Peki biz kadınlar işlerimizi halletmemize yarayan “kontrol etme” alışkanlığımızı ilişkimize taşıdığımızda ne oluyor dersiniz? Erkeğin düşüncelerine önem verilme arzusunu es geçmiş oluyoruz…

Neden kontrol etmek isteriz? Neyi kontrol etmek isteriz?

Aksilik çıkacak diye düşünüyorsak, birşeyler istediğimiz gibi gitmezse diye endişeleniyorsak, güvenmiyorsak kontrol etmek isteriz. Yani kısaca “korkuyorsak” kontrol etme isteğimiz fazlalaşır. Yoksa şöyle bir düşünün; atacağınız adımları attınız ve tüm Dünya sizinle aynı amaçlarla dönüyor. Kontrol etmek aklınıza gelir mi?

Tamam bunu her saniye sağlayabilmek güç, kabul edelim. Ama ilişkilerimizin uzun sürmesini istiyorsak, sevgi dolu bir ilişki istiyorsak bunu ilişkilerimizde sağlamak zorundayız.

“Faturaları yatırdı mı? Önümüzdeki haftanın yapılması gerekenlerini yaptı mı? Bana sürpriz yapacak mı? Araba için gerekli şeyleri yaptı mı?” ….

“Sevil tamam açık açık sormuyorum ama ne yapayım merak ediyorum, çaktırmadan sorsam?”

Burada bahsettiğim şey gizli saklı sor veya hiç sorma; değil. İlişkilerde açık iletişim çok önemli ki, bu da başka bir yazımızın konusu. Burada bahsettiğim şey sen sorsan da sormasan da, eğer onu kontrol etmeye çalışırsan, kaybedersin. Nokta.

Çünkü Erkek, erkek enerjisini yaşatabilmek istiyor ilişkisinde. Senin de ihtiyacın olan ve aslında özünde istediğin “kadın enerjinle” var olmak ilişkinde. Sen kontrol etme enerjini ne kadar yaşatırsan ilişkide o kadar eril enerjiye geçersin. Erkek de bir erkekle değil, bir kadınla birlikte olmak istediği için senden uzaklaşır.

Okurken, ilişkide kontrol etmeye çalıştığın ve sorun yaşadığınız anların aklına geldiği biliyorum. Muhtemelen ardından hemen şu soruyu soruyorsun; “Ok, tamam anladım ama ne yapabilirim, ben yapmazsam o yapmıyor; unutuyor, ben dedim diye öyle oluyor, nasıl bırakabilirim bunu?” Hepimizin özümüzdeki en derin isteğimiz “özgürlük”. Bu nedenle, ona bunu zorlayarak yaptırdığını düşünüyorsan, bir kere daha düşün derim.

Peki ilişkin için ve kendi mutluluğun için bunu nasıl değiştirebilirsin?

1. Adım: İsteklilik

Öncelikle her türlü değişim için ilk olarak “niyet” çok önemli. Yani bu davranışın sana, size iyi gelmediğini kabul etmen ve bunu değiştirmeyi istemen. Sonrasında yapacağın şey de diğer adımları takip etmek;)

2. Adım: Korkunu Fark Et

Onlar üzerinde kısıtlayan, sınırlandıran, onları hapseden bu davranışı değiştirmek için yapmanız gereken sizi nelerin korkuttuğunu bulup o korkularınızdan özgürleşmek. Unutmayın içeride ne varsa dışarıda onu yaşarız. Yani biz kontrol etmeye çalıştıkça daha da çok benzer şeyleri yaşamaya devam ederiz. Bu sırada da maalesef ilişkimizin büyük yaralar almasına da neden olmuş oluruz.

Sor kendine; “neden bunu kontrol etmeye çalışıyorum?”

-“Ya ……. Olmazsa” diye

-O olmazsa ne olur?

-“…….” Olur gibi.

Korkunu bul, fark et.

3. Adım: Korkundan Özgürleş

Korkularımızı hissetmekten kaçmaya çalışırken aslında onları daha fazla yaşamaya devam ediyoruz. Onu 90 saniye kadar hissedip bırakmak ise dönüştürmeye yardımcı oluyor. Korkunun seni hapsetmesine izin verme ve onu hissedip bırak. Gözlerini kapat, hisset ve sonra bırak. (Veya sana iyi gelen başka bir tekniği kullanarak bırak; EFT, NLP, Meditasyon gibi)

4. Adım: Sevgiyi Seç

Boşlukları sevmeyiz, bu nedenle dönüştürmeye başladığınız yerde istemediğiniz şeyi bulup bıraktıktan sonra yenisini tanımlamalıyız. Sevgi dolu, paylaşımcı ve beraber büyüdüğünüz bir ilişki sizin hakkınız. Ve sevgi dolu, kadın enerjinizi özgürce yaşadığınız bir ilişki için; öncelikle kendinize karşı sevgi dolu olmalı ve içinizdeki kadın enerjinizi yaşatmalısınız. 3. Adımdaki bırakmayı yaşadıktan sonra kendinizi beyaz bır ışıkla doldurduğunuzu vizyonlayın ve sevgiye kendinizi açın.

Sonra mı?

Korku yerine sevgiye izin verdikçe, sizin manyetik sevgi enerjinizin ilişkinizde yaratacağı mucizelere şahitlik edin ve tadını çıkarın.

Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ve varsa sorularınızı duymayı çok isterim. Bana yazın!

İçimdeki Tanrıça ve Korkularından Özgürleşmek eğitimleri, Yaşam Koçluğu seansları hakkında daha fazla bilgi için bana yazabilirsiniz.

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

Twitter: @SevilEskicioglu

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