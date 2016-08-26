Mucize olduğunu hatırla

İlişkiler…

Neden en çok ilişkilerimizdeki sıkıntılar bizi sıkıştırır, zorlar?

Çünkü en çok beklentimiz ilişkimiz üzerindedir.

Bizi mutlu etmesini, bizi şımartmasını, bizimle ilgilenmesini isteriz sevgilimizin, eşimizin…

Bizi anlamasını, sorunumuzu çözmesini, bize yardım etmesini.

Kısacası birçok beklentimiz vardır karşımızdakinden.

Peki ya biz ne veriyoruz ilişkimize? Sevgilimize? Kendimize?

A Course in Miracles der ki;

“Herhangi bir durumu tıkayan şey onu sizin vermiyor oluşunuzdur”

Örneğin, ilgi istiyorsunuz. İlgi bekliyorsunuz. Ama sevgiliniz vermiyor. Sonra siz “o anlasın” diye ona daha fazla ilgi gösteriyorsunuz ama yine vermiyor. Bu sefer sizde sinir, stres oluşmaya başlıyor, ona kırılıyorsunuz.

Nasıl senaryo tanıdık geldi mi?

Belki “ilgi”yi; sevgi, yardım, iltifat vb şeylerle değiştirmek istersiniz. Ama senaryo hep aynı.

"İlişkiniz en iyi spirituel öğretmeninizdir”. Evren iki kişi birbirinin gelişimine en iyi destek olacak şekilde bir araya getirir. Haydi gel bu durum aslında sana nasıl iyi yönde hizmet ediyor ve sen ne yaparak süreci dönüştürebilirsin buna bakalım.

1. Bu konuya bakarsak, ne alamıyorsun karşındakinden? En çok neyin eksikliğini hissediyorsun?

Örneğin yukarıdaki eksiklik: İlgi.

2. Bunu nerelerde vermediğini bul.

a) Tamam biliyorum sen çok ilgi gösteriyorsun ona, peki onun istediği anlarda mı? Onun ihtiyacı olan anlarda mı? Onun beklediği zaman mı yoksa senin “ilgi alma ihtiyacın ortaya çıktığında mı?”

Diyelim burada sıkıntılı bir durum olmadığını düşünüyorsun, süper! O zaman b şıkkına bakmanı istiyorum.

b) Kendine ilgi veriyor musun?

Evet, evet kendine!

Sen dışarıdan bu ilgiyi bekliyorsun çünkü zannediyorsun ki o güç “sende yok”. Evren ise sana bunu fark etmen için yardımcı oluyor: “Bak tatlım aslında sen tam ve bütünsün fakat bu gücün sende olduğunu unutuyorsun o yüzden de yaydığın frekans yokluk olduğu için bunu yaşıyorsun; haydi kendini toparla da sen kendine bunu vermeye başla bak etrafından nasıl bunları göreceksin” diyor sana;)

Bana inanmıyor musun?

Test et, hiçbir şey kaybetmezsin!

c) Sevgiline ilgi veriyorsun, kendine ilgi veriyorsun şimdi biraz çemberi genişletme zamanı. Şu anda ilgine ihtiyacı olduğunu hissettiğin ama vermediğin kim var? Neden ona bunu vermiyorsun? Belki kırgınsın. Peki şu anda ona ilgiyi vermemek sana daha iyi hissettiriyor mu? Onun için değil, senin için soruyorum bunu sana. Ya da belki de “kimse benimle ilgilenmiyor ben niye göstereyim” diyorsun veya sadece o kadar kendinle boğulmuş durumdasın ki bunu fark edemiyorsun bile.

İşte döngüyü kırmak senin elinde! Şu anda ne bekliyorsan onu sen vermeye başla ve mucizelere şahitlik et! Sen “var” enerjisine geçtiğin anda Evren de sana “var” enerjisinde olduğunu gösteren mucizeleri sunmaya devam edecek.

Çünkü dışarıda aradığın herşey zaten sende var, sen MUCİZEnin kendisisin! Hatırla ve hak ettiğin mucizeleri yaşamaya izin ver!

Düşüncelerinizi ve varsa sorularınızı duymayı çok isterim. Bana yazın!

Sevgilerimle,

Yaşam Koçluğu seansları ve workshoplar hakkında daha fazla bilgi için bana yazabilir, her pazartesi haftaya yüksek bir enerji ile başlamak için websitemden ücretsiz üye olabilirsiniz.

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

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